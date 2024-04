Nintendo Switch 2 – Compatibilità con le versioni precedenti, nuovi Joy-Con, display e dettagli trapelati dal produttore dell'hardware

Nintendo avrebbe dovuto condividere informazioni specifiche su Nintendo Switch 2 con partner di terze parti, il che ci ha portato a ricevere maggiori dettagli sulla console di nuova generazione.

Mobapad è un'azienda che produce, tra le altre cose, Joy-Contro, controller e altri accessori per Nintendo Switch. L'azienda si sta concentrando sullo sviluppo di una varietà di dispositivi e sembra che abbia già ricevuto alcuni dettagli riguardanti l'ultima console Big N.

Sembra che uno dei dipendenti di Mobapad non si sia preoccupato del divieto e ha deciso di pubblicare i dettagli del dispositivo su Facebook. Una voce corrispondente è stata pubblicata anche sul blog dell'azienda.

Secondo Mobapad, Nintendo Switch 2 sarà completamente retrocompatibile – I giocatori potranno giocare alle versioni digitali del gioco acquistate in precedenza e il nuovo modello leggerà le cartucce per Nintendo Switch. È previsto che la console riceva giochi su nuove schede, quindi le versioni fisiche destinate all'NS2 non potranno essere eseguite sul primo Switch.

Caso di controllori simili – Il Pro Controller e i Joy-Contro sono compatibili con Nintendo Switch 2, Ma a causa del cambiamento nella struttura della guida, non collegheremo i nuovi Joy-Contro (da NS2) alla console precedente.

I nuovi Joy-Contro offriranno ancora l'HD Rumble, ma saranno più grandi, utilizzeranno guide magnetiche e riceveranno nuovi pulsanti: i primi due sono posizionati sotto ZR/ZL (sul retro), e il secondo è posizionato sotto la Home .

Mobapad mostrava anche dove si trovavano i rispettivi pulsanti:

Nintendo avrebbe dovuto aumentare le dimensioni dello schermo di Nintendo Switch 2 a 8 pollici e concentrarsi sulla risoluzione 1080p. Secondo quanto riferito, la console utilizzerà ancora una volta una porta USB-C e riceverà una base simile a quella trovata sul primo Nintendo Switch, tuttavia, gli angoli del dispositivo saranno arrotondati e i giocatori potranno contare di giocare con una risoluzione 4K.

Mobapad ritiene che Nintendo Switch 2 sarà più simile alla versione “Pro” della console attualmente rilasciata. L'azienda rassicura i propri clienti sottolineando di voler comunque equipaggiare i controller delle console, fornendo la migliore esperienza di gioco possibile.