È morto David Blach. Uno YouTuber di 31 anni è morto dopo un arresto cardiaco. che cosa significa? [WYJAŚNIAMY]

L'arresto cardiaco improvviso si verifica spesso nelle persone sane, ma la causa più comune di arresto cardiaco è, ad esempio, l'infarto, l'embolia polmonare o l'asfissia.

I sintomi di arresto cardiaco comprendono perdita di coscienza, mancanza di respiro e diminuzione del polso

Il primo soccorso è molto importante durante l'arresto cardiaco

Il 31enne è morto sul campo



David Bach è morto improvvisamente venerdì, anche se le informazioni che confermavano la sua morte sono arrivate ai media solo sabato. Lo YouTuber era ben noto agli appassionati di calcio e videogiochi poiché da anni era associato a FIFA ed EA FC 24. È stato anche membro del team Fantasy, con il quale ha organizzato una diretta di beneficenza. Suo figlio di due anni è rimasto orfano.

Secondo i resoconti dei testimoni oculari dell'incidente di venerdì, il 31enne è svenuto sul campo durante una partita di intrattenimento. Gli sono stati prestati i primi soccorsi dai colleghi che hanno eseguito la rianimazione cardiopolmonare fino all'arrivo sul posto dell'elicottero della LPR. Purtroppo, nonostante l’immediata assistenza medica, la vita dell’uomo non è riuscita a salvarsi. Secondo le informazioni fornite nel profilo dei vigili del fuoco volontari di KSRG Branice, l'influencer potrebbe aver subito un arresto cardiaco improvviso.

Sul sito di X è apparso il racconto della persona che avrebbe dovuto rianimare David: “È stata una partita allentata alla fine dell'allenamento. […] All'improvviso, senza contatto con l'avversario, dalla parte completamente opposta, dove si stava svolgendo la partita, cadde a terra. Immediatamente io e il mio secondo allenatore, Artur, abbiamo iniziato l'operazione di salvataggio. Nella formazione abbiamo imparato come agire e come agire. Abbiamo mantenuto i nervi saldi e abbiamo lottato per David con tutte le nostre forze, rianimandolo a turno fino all’arrivo della prima squadra medica. […] Mi si è spezzato il cuore quando il paramedico mi ha detto: avete fatto un ottimo lavoro, signori, ma purtroppo non siete riusciti a salvarlo.

La SCA provoca molti decessi



L’arresto cardiaco improvviso è una delle principali cause di morte. Lo stima l’European Resuscitation Council Ogni anno, la SCA colpisce circa 400.000 persone. Europei. Circa 350.000 persone subiscono un arresto cardiaco fuori dall'ospedale: a casa, al lavoro, per strada, in luoghi pubblici. C'è una possibilità per il paziente di sopravvivere Rianimazione cardiopolmonare immediata (RCP). Senza questo, il paziente ha poche possibilità di sopravvivenza. Si stima che una persona su dieci sopravviva a un arresto cardiaco e che solo un paziente su cinque riceva tempestivamente l’aiuto necessario.

– Lasciare l'infortunato senza aiuto dopo 7-10 minuti porta a cambiamenti irreversibili e alla morte. Per questo motivo è molto importante che i testimoni inizino le attività di rianimazione il prima possibile – Ha detto a PAP il dottor Mariusz Bakalowski, direttore medico della LUX MED Rescue Academy. Come eseguire la RCP? Dai un'occhiata, tutti dovrebbero essere in grado di farlo! Rianimazione cardiopolmonare: fasi, principi, informazioni più importanti

L'arresto cardiaco improvviso può verificarsi in diverse situazioni e la sua origine non è sempre chiara. Tuttavia, la SCA spesso si verifica a causa di:



attacco di cuore

Embolia polmonare

Pneumotorace

Aritmia

Avvelenamento

Ipotermia

elettro-shock

incidente

Soffocamento.

Nell'arresto cardiaco, il corpo raramente ci dice che qualcosa non va. Ecco perché in caso di arresto cardiaco è così importante l'aiuto immediato dei testimoni Ogni minuto di ritardo nella rianimazione riduce le possibilità di sopravvivenza del paziente di circa il 10%.



I sintomi caratteristici dell’SCA sono:



Nessun polso

Fiato corto

Incoscienza

Azzurro del corpo

Dilatazione della pupilla

Macchie di precipitazione sulla pelle.

In una situazione del genere, dovresti iniziare immediatamente la RCP e utilizzare un defibrillatore automatico esterno (DAE).

