Natalia Kaczmarek sta attraversando una giornata dura. “Era molto strano”

Natalia Kaczmarek ha ottenuto il miglior tempo quest’anno nella corsa dei 400 metri come parte della lista dei partecipanti ai Campionati Europei, che iniziano venerdì. Recentemente, all’incontro della Diamond League a Oslo, ha completato un giro di campo in un tempo di 49,80 – leggermente peggiore del suo record personale dell’anno scorso (49,48).

Al suo esordio agli Europei di Roma, allo Stadio Olimpico, si conferma favorita. Ha chiaramente rallentato nel tratto finale e ha vinto la sua gara con un tempo di 50,71 secondi. Tuttavia, per lei non si trattava di una formalità completa.

Il polacco non ha ottenuto il miglior tempo in semifinale. In altre due serie, l’irlandese Rasidat Adeleke (50,54 secondi) e l’olandese Lieke Klavier (50,57 secondi) sono arrivate al traguardo un po’ più velocemente, ma, a differenza della 26enne polacca seconda classificata mondiale, non hanno rallentato molto. all’estremità.

Domenica sera, 51 secondi sono stati superati dalla britannica Laviai Nielsen (50,73 – record personale) e dall’irlandese Charlene Maudsley, che due giorni prima, insieme ad Adeleke, avevano fatto parte della squadra irlandese vincitrice della staffetta 4 x 400 metri agli Europei Campionati.

Dopo essere uscita dalla pista, Kaczmarek ha parlato delle sue sensazioni dopo la qualificazione per la finale di lunedì. Era previsto per le 21:50.

– Ovviamente la mia carriera non era al 100%. Siamo riusciti ad arrivare in finale con un budget limitato e questo mi rende felice. Vedremo cosa succederà domani, ha esordito Natalia. Ha poi ammesso di essere stata molto nervosa domenica. Non sa bene perché.

– C’erano molti nervi. Cavolo, devo dire che ero molto nervoso. Forse perché ho iniziato il torneo troppo tardi, ho aspettato troppo a lungo e ho guardato gli altri? Spero di essermi abituato e che domani andrà meglio. Non ricordo davvero l’ultima volta che mi sono sentita così nervosa – ha ammesso l’atleta che due anni fa a Monaco vinse la medaglia d’argento agli europei individuali. Un anno fa si è classificata seconda ai Campionati del mondo di Budapest.

Natalia Kaczmarek nelle semifinali di qualificazione degli Europei di Roma (Foto: Michał Laudy / newspix.pl)

– È stato molto strano per me. Di solito non mi sento così. Parto tranquillo e fiducioso. Oggi il mio cuore batteva così forte che non sapevo cosa fare. Ero un po’ nervoso perché mi stava succedendo qualcosa. Negli eventi più grandi, di solito ci sono prima i turni di qualificazione, ma sono un po’ più rilassati. Forse è per questo che dopo diventa più facile. “Tuttavia mi stavo qualificando subito per le semifinali, e forse è per questo che ero così nervoso”, ha spiegato Kaczmarek.

È stata sollevata la domanda se fosse troppo tardi perché Natalya iniziasse a rallentare dopo aver già vinto. Il polacco ha ricordato la situazione venerdì nella finale della corsa di 20 chilometri. La medaglia di bronzo è andata all’ucraina Lyudmila Ulyanovska, che prima della fine ha superato… una sconvolta Laura Garcia Caro, che stava già festeggiando con la bandiera spagnola sulla spalla.

– Quando corri è diverso. Non potevo guardare troppo a sinistra e non volevo essere sorpreso. Recentemente ho visto la finale della gara femminile ed è stato un po’ spaventoso! Ma penso che questa sia una lezione per tutti. “Non volevo fare uno stupido errore”, ha detto.

Non ha detto molto dei suoi rivali più pericolosi: Adeleke e Claver. -Non puoi dire molto dopo questi giri. Questi 15 o 20 centesimi non fanno alcuna differenza. Ognuno di loro era in corsa per il primo posto. Non ho idea di quanto lontano possano arrivare se si impegnano al massimo, ha ammesso il candidato a nuovo detentore del record polacco.

I 400 metri più veloci nella storia dell’atletica polacca sono stati percorsi da Irena Świńska (49.29 nel 1976). Natalia sta ascoltando l’annuncio di un nuovo record statale?

– Non ascolto, non ascolto! So che lo dicono, ma… è difficile saperlo. Naturalmente mi sento bene mentre mi alleno e batto i record personali. Ma è questo il momento giusto per battere il record personale nella competizione? Lei ha detto: lo spero.

-Il tapis roulant è molto veloce. Oggi ha accelerato piuttosto velocemente, ma non è stato nemmeno un giro completo. L’unica cosa che mi ha sorpreso è stato il vento. Pensavo che non ci sarebbe stato alcun vento, invece ce n’era un po’ nella direzione opposta. Forse il tempo sarà un po’ migliore domani, ha aggiunto Kaczmarek.

– Adesso andrò sicuramente a rinfrescarmi le gambe, a farmi un massaggio e poi andrò direttamente in albergo a mangiare e andrò a letto il prima possibile.

Natalia Kaczmarek con le sue compagne di staffetta allo Stadio Olimpico di Roma (Foto: Radosław Jóźwiak/newspix.pl)

Prima di dedicarsi a queste attività, ha risposto alla domanda se avrebbe potuto competere per una medaglia nella staffetta 4 x 400 metri. Sicuramente non giocherà le qualificazioni di martedì, ma sicuramente parteciperà alla finale di mercoledì.

– Spero di poter vincere due medaglie qui. Prima domani, poi penserò alla staffetta. Tuttavia, sembra che qui abbiamo una squadra forte. Alcune squadre sono più forti, altre sono più deboli, ma anche alcuni concorrenti si sono ritirati. Ad esempio, le donne britanniche qui non fanno affatto la staffetta femminile. Penso che sia di grande aiuto per noi. Sì, penso che abbiamo buone possibilità di ottenere una medaglia – ha detto Natalia, vicecampionessa olimpica di Tokyo (2021) e vicecampionessa europea di Monaco (2022) nello sci di fondo femminile.

Venerdì sera, senza di lei in formazione, la staffetta mista 4x400m si è classificata solo settima in finale. Hanno corso Karol Zalewski, Marika Popović-Drapala, Maximilian Szwed e Alexandra Formella. Tuttavia, in questa competizione, Kaczmarek e le sue compagne di squadra hanno vinto la medaglia d’oro olimpica a Tokyo.

-Penso che la squadra fosse buona. È stato un po’ deludente aver cambiato la barra quando eravamo già dietro. Ma siamo onesti, se avessi corso, neanche noi avremmo vinto una medaglia. Il livello era altissimo. Irlanda e Olanda… Gli italiani sono stati un po’ una sorpresa (bronzo ndr), correvano fortissimo. Non possiamo permettercelo adesso. “Ma spero anche che tutti siano al meglio alle Olimpiadi di Parigi, e sarà come a Tokyo”, ha concluso.