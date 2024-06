Naoe e Yasuke di Assassin’s Creed: Shadows in dettaglio. Ubisoft ha arricchito i personaggi del gioco per rendere la vita più facile ai cosplayer

Messaggio

Giochi

2 giugno 2024 alle 13:29

Ubisoft ha rilasciato una presentazione che descrive in dettaglio l’abbigliamento e l’equipaggiamento dei personaggi principali di AC: Shadows. Questa è una vera chicca per i cosplayer, ma anche per i fan che vogliono conoscere meglio Naoe e Yasuke.





















Yasuke e Naoe, una coppia di eroi di Assassin’s Creed: Shadows, hanno già suscitato non poche polemiche. Non tutti hanno apprezzato i progetti offerti da Ubisoft, ma allo studio non sembra interessare molto. E ora è stato ampiamente diffuso Presa della correnteChe descrive dettagliatamente l’abbigliamento e l’equipaggiamento dei personaggi principali.





intendo

Il design dei costumi di Naoe mira principalmente a combinare due immagini: un temibile ninja e un assassino che appartiene alla confraternita. Come ninja, indossa un’uniforme blu scuro con un kimono legato sotto le braccia in stile Tasuke, consentendo facili combattimenti. Tuttavia, come membro della Fraternità, utilizza il motivo dell’aquila visibile, ad esempio, sul retro, così come il caratteristico accento rosso.

I creatori prestano attenzione anche ai dettagli come gli elementi dell’armatura sugli stinchi e sugli avambracci, o la tsuba fissata sulle spalle, sebbene la stessa Naoe non utilizzi un Daito tradizionale. Inoltre, possiamo vedere i modelli di pull che sono distintivi in ​​tutta la giacca.

Per quanto riguarda l’equipaggiamento, il giovane shinobi porta con sé granate fumogene, coltelli kunai, un gancio, un kusarigama e una borsa degli attrezzi. Utilizza anche una lama nascosta Sul polso sinistro c’è un regalo di suo padre. È interessante notare che può ruotare di 90 gradi, Che aiuta nel verificarsi di ictus. Naoe avrà anche una katana Ninjato e un pugnale Tanto.









Yasuke

Gli elementi delle armi di Yasuke sono principalmente simbolici: il disegno e il colore della sua cintura dovrebbero ricordare il suo nativo Mozambico, e l’elmo con le corna di toro simboleggia il suo potere illimitato. Essendo la tutela di Oda Nobunaga, porta anche i simboli del suo potere: un drago, un fiore e un colore dorato.





Tuttavia, sebbene l’intero scudo appaia decorativo, il suo scopo principale è garantire la sicurezza. I creatori hanno prestato attenzione anche ai dettagli più piccoli come le piastre delle gambe o le ascelle, che erano elementi essenziali della difesa dei samurai.

Essendo un potente guerriero, Yasuke usa la Daito Katana e una versione più corta chiamata Wakizashi, Anche se non disdegna anche altri equipaggiamenti pesanti come mazze o armi ad asta.









Assassin’s Creed: Ombre Debutterà il 15 novembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series