posta Moniki Olenik Zamieszczony w sieci 12 maggio wywołał false commentarzy. Dziennikarka poinformowała, że Giovedì 2024 pag. Diagnostica la prossima volta. Premi il pulsante di riproduzione.

– Pubblicato su Instagramie Olejnik.

Questa scena può essere vista in TV.

Questi materiali sono ampiamente disponibili



Monica Oleinik ha scritto mentre lavorava. Non preoccuparti

W poiedziałkowym wydaniu “Kropki nad i” Monika Olejnik switała z widzami jak zawsze. È troppo tardi per andare, è troppo tardi per andare Il ministro aktywów państwowych Boris Budka. Allo stesso tempo, viene messa in atto una politica lenta, senza tempo, con la storia che rimane, in modo da non essere a Bruxelles. Esistono molti modi per utilizzare Europarlament.

Monika Olejnik w “Kropce nad i” si aggira per Kozzoli, preparando granato e alghe. Utilizza un software che offra immagini eccezionali. Non toccare lo schermo per andare avanti. Żegnając się z widzami, powiedziała:

Wyraziła si sta dirigendo verso questo, poiché il cigno può lanciarsi a lunga distanza. Non urlare bruscamente.

Per questo Monika Oleinik diffonde informazioni sulla danza e sulle operazioni e non vuole più che TVN venga vista o che metta in risalto il suo messaggio. Ogni operazione di pulizia viene eseguita lentamente e il dispositivo è spento. W rosmowie z Plejadą słowa słowy skierowałł do ziennikarki takż Irina Santor, la leggendaria leggenda dei Bosniki, która też też raka.

player.pl Monica Oleinik dal film “Kropce nad i”



In questo caso, c’è molta arte nella tua casa. W servisie Plejada.pl ogni giorno offre una nuova offerta commerciale. Bądź na bieżąco! Nota Gioca con Google. Siamo qui per aiutarvi Facebooko, Instagram, Il YouTube Uraz Tik Toko.

Vuoi ricevere una nuova notizia o un nuovo argomento? Contattaci, invia mail al seguente indirizzo: plejada@redakcjaonet.pl.