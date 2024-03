Moder ha elogiato la sua prestazione contro il Liverpool. Ha abbattuto Van Dijk ed è stato coinvolto nel gol

Jacob Moder brilla per il Brighton. Anche se la squadra polacca ha perso contro il Liverpool 1:2, l'ex centrocampista del Lech si è comportato molto bene. È stato coinvolto nell'unico gol di Meo, si è comportato molto bene con i suoi avversari e ha vinto facilmente la palla, tra gli altri. Con Virgilio van Dijk. Questa era la sua seconda partita dal primo minuto dopo l'infortunio.

Il centrocampista è uscito dal campo all'83', ha registrato una buona percentuale di passaggi precisi (76%), è entrato spesso nei duelli (17 tentativi, 7 vittorie) ed è stato in gioco per tutta la partita (dati Sofascore).

Per quanto riguarda la sua posizione in campo, lo abbiamo visto spesso con un terreno più alto del solito, ovvero correre dietro a Danny Welbeck, formando una coppia di trequartisti con Simon Adingra. Al-Qutb ha partecipato al goal, il suo tiro è stato bloccato e la palla è caduta ai piedi del già citato Welbeck, l'ex attaccante, e altri.L'Arsenal ha aperto le marcature dopo soli ottantacinque secondi della partita.

L'attore polacco si è comportato bene anche con il capitano della squadra avversaria, Virgil van Dijk, quando ha lasciato cadere il difensore in campo senza grossi problemi, ha preso possesso della palla e l'ha lanciata in avanti, per alimentare l'attacco della sua squadra.

Così Cuba Moder ha spodestato Van Dijk 💪 Buona metà per il polacco nella partita del Liverpool “Gli è caduta la catena.” #domPremierLeague pic.twitter.com/3kfnOUCIrM — Viplay Sport Polska (@viaplaysportpl) 31 marzo 2024

Più tardi, i giocatori dei Reds hanno fatto del loro meglio e Luis Diaz ha segnato prima dell'intervallo per 1-1, e nella ripresa Mohamed Salah ha segnato il 2-1.

Moder ha brillato anche all'inizio del secondo tempo, quando ha superato facilmente Dominik Szoboszlai, si è fermato e ha realizzato una roulette strepitosa, ei giocatori del Liverpool sono stati costretti a ricorrere a un errore per tenere la palla lontana dal palo.

Moder ha 12 partite al suo attivo in questa stagione. Inoltre, ha giocato la semifinale delle qualificazioni a UEFA Euro 2024 contro l'Estonia. L'allenatore Michał Probierz lo ha fatto entrare nell'ultimo quarto d'ora. Non è stato incluso nella rosa per la partita contro il Galles.

La squadra di 24 anni è al nono posto in campionato. Dopo la vittoria di oggi, il Liverpool è passato in vantaggio.

Il gol di Jakub Moder all'83' contro il Liverpool!

Buona prestazione dell'elettrodo ✅ Partecipare ad un obiettivo

✅ Tanto lavoro difensivo

✅Pochi accenti in attacco Tutte le azioni più importanti: pic.twitter.com/O7FsQzcvu9 — Viplay Sport Polska (@viaplaysportpl) 31 marzo 2024

Liverpool-Brighton 2:1 (1:1)

Diaz (27), Salah (65), Welbeck (2)

