ECS Liva Z5 Plus, computer grande quanto un libro (test)

Il mondo delle nuove tecnologie ha dimostrato più volte che non vale la pena giudicare un libro dalla copertina. O meglio un computer dopo le sue dimensioni. Oggi porteremo in officina un kit ECS in miniatura, che ospita in un piccolo alloggiamento un processore Intel Core a 10 core della 13a generazione, RAM sostituibile e spazio per un classico SSD M.2.

I computer sono collegati a apparecchiature di grandi dimensioni nei case Mid Tower, che occupano molto spazio. Ecco perché i laptop sono diventati più popolari e molte persone ora navigano in Internet esclusivamente dal proprio telefono. Ciò non sorprende poiché entrambe le soluzioni sono più mobili e facili da usare. E se ti dicessi che un PC può occupare meno spazio di un laptop? Non hai bisogno di conoscenze specialistiche né di spendere molti soldi.

L'ECS Liva Z5 Plus utilizza Intel Core di 13a generazione

Sul mercato sono disponibili mini kit di computer già pronti chiamati semplicemente Piccolo computer. Puoi anche cercarlo all'interno di una frase “Sff” (piccolo fattore di forma). A seconda del produttore e del modello, otteniamo forme, dimensioni e pesi diversi. La maggior parte di essi può essere installata con successo dietro un monitor, in modo che nulla sia visibile sulla scrivania. Oggi diamo uno sguardo all'ultima proposta dell'azienda EC.

EC è un produttore taiwanese che è sul mercato dal 1987. Sicuramente è ben noto ai vecchi lettori di Telepolis, poiché le sue schede madri economiche erano molto popolari in Polonia. ECS è un produttore di apparecchiature originali (OEM), che produce anche apparecchiature per altre società. In passato lo era tra le altre cose Lenovo, HP se Acer. Al momento l'offerta taiwanese comprende ancora schede madri, ma anche mini-PC, kit pronti per i gamer, PC all-in-one, IPC e… caricabatterie per veicoli elettrici.

ECS Liva Z5 Plus È un dispositivo che ha debuttato ufficialmente a metà marzo 2024. È un piccolo computer di dimensioni 148 x 120 x 38 mm E la massa 570 grammi. Il cuore del dispositivo sono i processori Intel Raptor Lake-U Nelle versioni Core i3, i5 e i7. In più stiamo parlando di ricordi RAM DDR4 E il mediatore SSD PCIe 4.0×4. Le specifiche esatte dipendono dal modello specifico. Il tutto può, ovviamente, supportare sistemi operativi standard come finestre se Linux.

Costruzione e attrezzature

Il computer testato fa La prima impressione è molto buona. È piccolo e leggero, ma molto resistente. Qui abbiamo a che fare con un involucro interamente in metallo e piedini in gomma. Il tutto è molto simile ai computer che non sono più disponibili sul mercato informazioni, ok. La confezione stessa è una classica scatola di cartone con stampe nere. All'interno, oltre a un piccolo computer, abbiamo: Alimentatore esterno da 90 W E Adattatore per montaggio VESA 100. Tutto è in scomparti separati.

Sulla parte anteriore del case troviamo una USB 3.2 Gen 2 Type C con funzione di trasferimento foto, tre classiche porte USB 3.2 Gen 1 e un connettore per le cuffie. C'è anche un interruttore luminoso. Entrambi i lati sono solo fori di ventilazione e spazio Blocco di sicurezza Kensington. Sul retro ci sono due connettori HDMI 2.0b (uno con CEC), un DisplayPort 1.4, due RJ-45 ed un connettore di alimentazione per l'alimentatore incluso.

Come accennato in precedenza, i computer ECS Liva Z5 Plus sono disponibili in diverse versioni Varie configurazioni hardware, inclusa la versione “spogliata” (senza RAM e SSD). La nostra unità di prova è Rappresentante della parte centrale. La procedura guidata utilizza le visualizzazioni 10 nuclei Nella configurazione: 2 grandi core ad alte prestazioni di tipo P e 8 piccoli core di tipo E ad alta efficienza energetica. Il clock di base è di 3,4 GHz e fino a 4,6 GHz in modalità Turbo. Funziona con un sistema grafico integrato Grafica Intel Iris XChe era dotato di 80 unità esecutive.

Quando si tratta di moduli RAM e supporti a semiconduttore, questi sono gli standard SO-DIMM (come nei laptop) e M.22280. Accedere agli slot è semplice e veloce. Il produttore ha utilizzato componenti di marca, anche se i loro nomi sarebbero sconosciuti alla maggior parte delle persone: si tratta di apparecchiature tipicamente riservate al mercato OEM. Stiamo parlando di ricordi di ACPI E SSD da aspettarsi (desidera).

Il codec audio è Realtek ALC256, quindi purtroppo niente di eccezionale, ma è sufficiente per il lavoro o per film e serie TV. Il livello di rete sembra più interessante. Otteniamo entrambe le schede di rete qui Intel AX211 delle comunicazioni senza fili Wi-Fi 6E IO Bluetooth5.3ma anche due controller Intel I226V (2,5GB).



Test delle prestazioni

Abbiamo eseguito test delle prestazioni sul sistema finestre11 È stato aggiornato all'ultima versione. Tutti i programmi non necessari in esecuzione in background (come Microsoft OneDrive) sono disabilitati. Abbiamo utilizzato un set standard di applicazioni di misurazione. Ciò include, tra le altre cose, CPU-Z, Cinebench, CrystalDiskMark se 3DMark. Il tutto nelle ultime versioni al momento della pubblicazione. Esistono anche programmi classici come Mozilla Firefox e Netflix.

Ciò che attira innanzitutto la tua attenzione è questo RAM limitata. Il computer supporta fino a 64 GB, ma è tutta una questione di velocità. I moduli inclusi sono una soluzione DDR4-3200, che offre 3200 MT/s. Tuttavia, il Mini PC testato ha utilizzato 2666 MT/s e non è colpa del processore che supporta fino a 3200 MT/s. Rimaniamo quindi con il problema del BIOS, che sfortunatamente è bloccato. nonostante La maggior parte degli utenti non se ne accorgeràMa spero che il problema venga risolto con un aggiornamento del software: è privo di prestazioni.

Quando si tratta dell'uso regolare di un PC Come navigare in Internet, guardare film e serie o lavorare in ufficio Non ho obiezioni qui. Un browser con dozzine di schede aperte, servizi VoD e materiale video 4K locale lo hanno gestito senza problemi. Anche la suite Office è stata avviata senza problemi, inclusi file di testo e fogli di calcolo di grandi dimensioni.

Sono rimasto positivamente sorpreso dall'SSD incluso. La capacità non è ampia: 256 GB, ma il resto delle specifiche sembra molto migliore. Qui viene utilizzato un controller Movimento in silicio SM2269XTF Osserviamo una media di 4775 MB/s in lettura e 2075 MB/s in scrittura. Ciò significa copiare rapidamente dati, avviare applicazioni o caricare documenti.

E i giochi? Per un sistema grafico integrato, lo è Molto benealmeno finché ci atteniamo ai titoli online e ai giochi più vecchi. League of Legends Con le impostazioni Full HD e Molto alta, la media è di oltre 150 fps quando è silenzioso e Circa 120 fps Durante le battaglie. In Tattiche di combattimento di squadra E nello stesso profilo parliamo di 100 fps stabili. GTA5 Con impostazioni medio-alte è di circa 32 fps e in Fallout 4 con impostazioni medie è di circa 30 fps. Ma Total War: Warhammer III o The Witcher 3: Wild Hunt non sono giocabili – Meno di 30 fps (rispettivamente circa 18 e 24 fps).

Risultati in criteri come Cinebench se 3DMark Sicuro Buone le prestazioni del processore utilizzato. Tuttavia, ciò è dovuto principalmente alle velocità clock più elevate, in quanto cores più grandi sarebbero ovviamente vantaggiosi in questo caso. Personalmente preferisco 4P+4E invece di 2P+8E. Soprattutto perché lo stock è grande qui..



Temperature, cultura del lavoro e consumi energetici

In termini di temperature ECS, il Liva Z5 Plus si comporta molto bene. A temperatura ambiente 24Celsius ha registrato valori intorno ai 41°C a riposo e durante la navigazione in Internet, e intorno ai 55°C durante i giochi e Massimo 62°C a pieno carico. E tutto questo divertendosi davvero Buona cultura del lavoro.

Il sistema di raffreddamento utilizzato è semplice: un tubo di calore, un piccolo radiatore e una ventola Cooler Master. Sebbene non sia possibile controllare il numero di giri, qui ho raggiunto il massimo Fare 42,4 dB(A). SAbbiamo eseguito misurazioni del volume utilizzando… Misuratore di decibel Benetech GM1356 (Classe 2) Da una distanza di 50 cm.

E il consumo energetico? Ancora una volta, niente di cui lamentarsi, non spenderai molto per le bollette dell'elettricità. Durante il riposo erano ca 16,3 wattE nei giochi e nei benchmark non abbiamo superato il massimo 37,6 watt. Questo è inferiore a quello di molti laptop. Quindi c'è molto vantaggio nel considerarlo L'alimentatore incluso fornisce fino a 90 watt. Sfortunatamente, se stai pensando a OC, ti dirò subito che il BIOS è bloccato. Al massimo, puoi giocare con i limiti di consumo energetico predefiniti.



riepilogo

ECS Liva Z5 Plus è un dispositivo molto interessante e di successo. L'intero computer è alloggiato in un involucro piccolo e poco appariscente, che sarà sufficiente per la maggior parte degli utenti. Naturalmente, questo non è un mostro da gioco o una workstation a tutti gli effetti, ma un processore Intel Core i5-1335U Gestisce bene il lavoro d'ufficio, Internet e l'intrattenimento: film, serie, vecchi giochi e titoli online. Qui abbiamo l'opportunità di aggiornare sia la memoria RAM che quella SSD, basta svitare le quattro viti. Stiamo parlando di standard popolari come SO-DIMM e M.2 2280.

Il mini PC testato dispone di un'ampia gamma di connettori moderni. Può collegare fino a quattro display qui. Anche i problemi di connettività sono stati risolti bene: due schede di rete da 2,5 Gbps e un modulo Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Grazie alle basse temperature, alla buona cultura del lavoro e al basso consumo energetico, l'apparecchiatura è adatta per l'uso domestico e in ufficio.

ECS Liva Z5 Plus è un dispositivo perfetto? NO. Gli appassionati probabilmente ne rimarranno feriti Il BIOS è bloccato. Ovviamente qui nessuno parla di overclock, ma sarebbe bello poter controllare il sistema di raffreddamento o accedere alle impostazioni della RAM. Soprattutto quando riceviamo moduli DDR4-3200 e il computer li utilizza come DDR4-2666, quindi non sfrutta tutto il suo potenziale. Inoltre, non è un computer per giocare a nuovi giochi.

Nonostante la presentazione ufficiale a metà marzo, l'ECS Liva Z5 Plus è ancora difficile da trovare nei negozi polacchi. Il prezzo suggerito per la nostra unità di prova è: $630 del produttore, ovvero Circa 2.499 zloty polacchi. Come un piccolo cuoco È un buon prezzo. Naturalmente, se cercate su AliExpress, potete trovare configurazioni leggermente più potenti a un prezzo simile (es. Intel Core i5-1340P + SSD da 1 TB), ma principalmente da “società di scorciatoie” e senza alcuna garanzia. Tuttavia, se per te le dimensioni non sono importanti o non hai paura di assemblare il computer da solo, il classico “fornello” sarà più economico.

Voto: 8,5/10

Vantaggi:

Possibilità di sostituzione RAM e SSD

Dimensioni e peso compatti

Supporto video 4K

Molti connettori moderni

Buone prestazioni della CPU

Buona cultura del lavoro

Basse temperature

Basso consumo energetico

Montaggio VESA

screpolatura:

Scarsa disponibilità nei negozi

RAM bloccata

Prestazioni iGPU basse

BIOS bloccato

