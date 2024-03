Ministro del Clima: La nuova formazione del Consiglio di Stato per la Protezione della Natura

Mercoledì la ministra del clima Paulina Hennig Kloska ha nominato i nuovi membri del Consiglio di Stato per la protezione della natura (PROP); Tra loro, tra gli altri: scienziati, naturalisti e forestali. Come ha sottolineato il Primo Ministro, il Consiglio mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del governo in materia di protezione della natura.

Il Consiglio statale per la conservazione della natura è un organo consultivo e consultivo nel campo della protezione della natura, che opera sotto la supervisione del ministro responsabile degli affari ambientali.

La ministra del clima e dell'ambiente Paulina Hennig Kloska ha sottolineato che le nomine costituiranno un gruppo indipendente di persone che forniranno una voce preziosa ed esperta a favore della natura. “La natura non protesterà. Non convocherà una conferenza. Qualcuno deve parlare a suo nome”, ha detto il capo del Ministero per la protezione dell'ambiente durante la cerimonia di nomina dei membri del Consiglio statale per la protezione della natura.

Il capo del Ministero della Protezione dell'Ambiente ha aggiunto che la sua intenzione è che il nuovo PROP operi indipendentemente dalla politica e attui in modo sostenibile gli impegni assunti dalla coalizione di governo sul clima e sulla natura.

Hennig Kloska ha sottolineato che una delle priorità della coalizione di governo è l'incremento delle aree protette. Secondo lei si tratta di un processo importante e socialmente atteso.

Il vice ministro Mikołaj Durozla, che ha partecipato alla cerimonia di nomina dei nuovi membri del partito, ha sottolineato che è necessario “riempire il fossato creatosi tra la natura e l'uomo”. Come ha sottolineato, la natura non dovrebbe essere il carburante della lotta politica e umana. Questa è anche la base della nuova forma di PROP.

20/03/2024. Il Ministro del Clima e dell'Ambiente Paulina Hennig Kloska (a sinistra) e il Vice Ministro del Clima e dell'Ambiente, il capo ambientalista Mikołaj Durozła (a destra) durante la cerimonia di nomina dei membri del Consiglio di Stato per la protezione della natura, 20 questo mese. Nella sede del Ministero a Varsavia. Capitolo / Simon Paulsen

Secondo le informazioni fornite dal Ministero, 40 persone sono state nominate al PROP. Questi sono scienziati, naturalisti, botanici, forestali, ecc. Al PROP è stato nominato anche l'ex ministro dell'Ambiente Maciej Nowicki, che ha ricoperto la carica all'inizio degli anni '90 e nel periodo 2007-2010.

Durante l'evento di mercoledì, Nowicki ha sottolineato che gli esseri umani hanno utilizzato la natura per secoli e ora devono proteggerla da se stessi. Ha aggiunto che il PROP è lì per consigliare il Ministro, ma anche per portare avanti le sue iniziative. “Faremo tutto il possibile affinché il nostro servizio ottenga i migliori risultati possibili”, ha sottolineato l'ex ministro dell'Ambiente.

I nuovi membri del PROP sono: Prof. Dottorato di ricerca Christophe Enouch, M.M. Tomasz Chodkiewicz, Ph.D. Przemysław Chilarecki, Ph.D. Mateusz Czechanowski, Dott. Andrej Czech, professore. Dottorato di ricerca Ingegnere Robert Czerniawski, M.Eng. Jacek Engel, Ph.D. Maciej Gabka, prof. Dottorato di ricerca L'ingegnere Jersey M. Gutowski, Ph.D. Adam Habouda, Ph.D. Ewa Jablonska, professoressa. Dottorato di ricerca Ingegnere Bogdan Jaroszevic, Ph.D. Ing. Andrei Keppel, Ph.D. Victor Kotovsky, prof. Dottorato di ricerca Rafael Kowalczyk, Ph.D. Paulina Kramers, Ph.D. Anna Kugawa, Dott. Robert Maslak, prof. Dottorato di ricerca Maciej Nowicki, professore. Dottorato di ricerca Henrique Okarma, Dott. Jerzy Barosel, Dott. Alija Pawlik, Pawel Pawlczyk, MSc, Dr. Iona Pawlichka Phil Pawlik, Ph.D. Sabina Pierojek Nowak, Ph.D. Alexander (Alec) Raschwald, Ph.D. M. Andrej Raj, Ph.D. Nuria Silva, Master in Biologia ambientale Beata Šiljevic, prof. Dottorato di ricerca Piotr Skubala, Ph.D. Wojciech Solarz, prof. Dottorato di ricerca Krzysztof Spalek, Ph.D. Barbara Schulczewska, prof. Dottorato di ricerca Jerzy Szwajrzyk, MSc Radosław Grzegorz Szlošarczyk, PhD Krzysztof Swierkus, prof. Dottorato di ricerca Jan Marcin Wesławski, Ph.D. Joanna Ziomek, prof. Dottorato di ricerca Marcin Zec, Michal Chmiorski, Ph.D. (porta)

La scienza in Polonia, Michel Buron

microfono/operativo/