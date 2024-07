Questa data rappresenta una svolta. La pecora Dolly è stata clonata 28 anni fa

Il 5 luglio 1996 nasce la pecora Dolly. Il primo mammifero ad essere clonato da cellule somatiche adulte Sebbene Dolly sia morta 21 anni fa, siamo ancora sulla soglia di una nuova realtà in cui la clonazione diventa comune quanto lo è oggi l’appendicectomia. Ma siamo pronti per questo?

La maggior parte dei film clone – “Il mondo perduto”, “Il sonno”, “L’invasione degli ultracorpi”, “The Stepford Wives”, “Blade Runner”, “Gattaca” e persino “Jurassic Park” – sono stati realizzati prima del 1996. Niente di sorprendente perché questa data è stata una svolta. A quel tempo, il primo mammifero fu clonato da una cellula adulta presso il Roslin Institute in Scozia. Dolly la pecora Ha fatto sì che la clonazione si spostasse rapidamente dalla fantascienza ai media.

Da allora, gli scienziati hanno “prodotto” molti animali in questo modo. Dai topi alle scimmie, dai cani e gatti alle specie in via di estinzione o addirittura estinte. Tuttavia, questo successo ha anche un lato oscuro. Molti animali clonati muoiono subito dopo la nascita a causa di gravi difetti anatomici. Lo stambecco dei Pirenei è stato “resuscitato” dai biologi pochi minuti dopo la sua nascita, e… La stessa Dolly dovette essere trascurata all’età di soli sei anni. Anche se non a causa dell’invecchiamento precoce, come previsto, ma a causa del cancro causato dal virus JSRV. Non c’è da stupirsi che nessuno voglia clonare un essere umano in questo modo. I rischi sono enormi e i benefici quasi inesistenti.

Pertanto, la direzione principale della ricerca oggi è la clonazione terapeutica. Il suo obiettivo è ottenere la grande speranza della medicina: le cellule staminali, cioè le cellule da cui è possibile creare quasi tutti i tessuti o organi. L’elenco delle potenziali applicazioni è lungoMa basti citare, ad esempio, la rigenerazione del midollo spinale danneggiato nelle persone affette da paralisi, il trattamento di malattie neurodegenerative come l’Alzheimer o il morbo di Parkinson e infine il ripristino della funzione pancreatica nei diabetici. Le cellule staminali prelevate da un embrione clonato possono essere conservate in laboratorio quasi indefinitamente perché sono immortali.

Eppure solo Il processo per ottenerlo è controverso. Nel 1998, l’équipe del Dott. Robert Lanza, fondatore della Advanced Cell Technology, clonò il primo embrione umano. È stato creato utilizzando una cellula di una gamba umana e un uovo di mucca. Gli embrioni si sono sviluppati per 12 giorni prima che gli scienziati li distruggessero. Era lo stesso dei tentativi successivi: nessuno voleva sviluppare ulteriormente tali creature. Questi primi esperimenti furono accolti con critiche diffuse. Di conseguenza, il mondo si è diviso in due campi. È interessante notare che l’America tradizionale sostiene la clonazione terapeutica, mentre l’Europa progressista si oppone.

Oggi si frappongono altre considerazioni, anche se puramente economiche. Da un rapporto dell’americano Hastings Center risulta che un ovulo umano – il processo di clonazione necessario per ottenere un embrione – costa tra i 5.000 ei 50.000 dollari. Al massimo, l’1% delle cellule clonate inizia a dividersi. Quindi non è difficile capirlo I costi possono essere enormiCiò mette in discussione la redditività di questa attività. Pertanto, i ricercatori stanno cercando di riprogrammare le cellule “adulte” in cellule staminali. E stanno migliorando. Quindi, c’è la possibilità che 28 anni dopo la nascita di Dolly, saremo finalmente testimoni di una vera svolta che avrà un impatto sulla vita e sulla salute di molti di noi, senza danneggiare nessuno.