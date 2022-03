Michał Dworczyk: L’assistenza inviata in Ucraina deve essere organizzata e configurata

“La delegazione ucraina in Polonia ha contribuito a raggiungere un cessate il fuoco negoziato in Bielorussia. Dobbiamo parlare, ma sul fronte possiamo ancora vedere che la situazione non è buona” – ha affermato Michał Dworczyk in un’intervista mattutina a RMF FM. “Guardando ciò che sta accadendo, il numero di nodi aperti, il coinvolgimento di forze e risorse da parte della Federazione Russa, la brutalità dell’aumento delle operazioni, indica che le operazioni militari non finiranno rapidamente”, ha riconosciuto il leader. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Putin sembra aumentare la sua brutalità per intimidire e spezzare gli ucraini, ma questo non può essere fatto. – osservò Michał Dworczyk.

Due giorni fa ero in Ucraina – ci sono barricate praticamente in ogni città, molti uomini non invitati, armati, sono sulla difensiva. Puoi vedere che questo paese è militarizzato. La maggior parte di coloro che vogliono combattere non vogliono far entrare i moscoviti in Ucraina, come si suol dire. – Il ministro ha insistito.

Robert Masurek ha chiesto al capo dell’Ufficio del Primo Ministro come aiutare gli ucraini. Non credo ci sia una famiglia o una persona in Polonia che non aiuti il ​​nostro prossimo. La bellezza di avere un riflesso del cuore per noi. Ma dobbiamo costruirlo Taversick ha insistito. Quando si tratta di operazioni in Polonia, tutte le attività relative al sostegno ai rifugiati sono coordinate dal Ministero dell’Interno e dell’Amministrazione. C’è un sistema che si prende completamente cura dei visitatori. Assistenza inviata in Ucraina – qui deve essere organizzata e configurata – disse il nostro ospite.

Se vogliamo inviare merci in Ucraina, è meglio donare questi regali come parte di una raccolta organizzata. Poi vanno ai punti di donazione provinciali e poi ai centri dove vengono portati in Ucraina – Descrisse Dworczyk.

I nostri alleati ucraini ci inviano costantemente un elenco di requisiti. La classificazione è molto diversa, ci sono medicinali e farmaci che devi comprare perché non sono medicinali che qualcuno può tenere in un armadietto dei medicinali di casa. I rifugiati abbondano. Hai bisogno di vestiti, coperte calde e cibo – Contò Dworczyk.

Fino a ieri ne avevano ricevuti oltre 300.000, come ha ricordato il ministro. Rifugiati. Ora le code si stanno riducendo, le procedure sono semplificate dalla guardia di frontiera ucraina e le donne e i bambini possono esercitarsi senza code – Lui ha spiegato.

La maggior parte degli ucraini viene a trovare amici, conoscenti e familiari. Ci sono anche famiglie qui che non hanno parenti o amici: hanno un riparo ed è probabile che ricevano sostegno in quasi tutti i modi. Al momento, i servizi medici per queste persone sono gratuiti, come il viaggio in treno – Annunciato dal Ministro.

Boris Johnson parla del rafforzamento della parte orientale della NATO. In viaggio verso l’Estonia, si trova a Varsavia perché la Polonia è stata un leader assoluto nelle ultime settimane nello svolgimento di operazioni pro-Ucraina. – Ha detto Michał Dworczyk su Internet nella conversazione mattutina su RMF FM.

Al capo della Presidenza del Consiglio è stato inoltre chiesto informazioni sull’adesione dell’Ucraina all’Unione europea. Questo deve essere sintonizzato. Così, tra gli altri, oggi il Primo Ministro Mateusz Morawiecki incontra la signora Van der Leyen per formulare le regole per l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. disse Taverick.

Robert Masurek: Buongiorno, ti adoro. Il mio ospite è Michał Dworczyk, il capo dell’Ufficio del Primo Ministro, che non si vedeva in questo studio da molto tempo.

Michał Dworczyk: Buongiorno signore, buongiorno signore.

Abbiamo provato a parlare ieri, ma dopo pochi minuti sei in viaggio, quindi nessun collegamento.

Ci scusiamo per i problemi tecnici.

Mi risulta che lei abbia aiutato la parte ucraina a negoziare con i russi in Bielorussia.

Sosteniamo i nostri partner dall’Ucraina, sosteniamo la lotta eroica degli ucraini, che in realtà hanno aiutato la delegazione polacco-ucraina a raggiungere i negoziati per un cessate il fuoco. Certo, bisogna parlare, ma possiamo vedere che la situazione davanti non è ancora molto migliore.

Ministro, crede che presto ci sarà un cessate il fuoco?

Penso che sia molto difficile da indovinare qui. Voglio davvero che succeda. D’altra parte, guardando a quanto sta accadendo, il numero di nodi aperti, il coinvolgimento di forze e risorse da parte della Federazione Russa e gli atti sempre più brutali indicano che le operazioni militari non finiranno. Piuttosto rapidamente.

Parliamo di cessate il fuoco o di fine della guerra? Non ho mai sentito parlare della fine della guerra.

Questa è davvero una domanda diversa. Sto parlando di cessate il fuoco, di fermare le azioni, le sue atrocità sono in aumento. Nota: più attacchi a oggetti pubblici nelle ultime 24 ore, più civili sono colpiti da questo conflitto. Putin e la Federazione Russa, vedendo che gli obiettivi tattici e, di conseguenza, strategici e militari non possono essere raggiunti, intensificano questa brutalità per minacciare e spezzare gli ucraini, ma questo non può essere fatto.

È impossibile spezzare il sentimento dell’Ucraina. Non è possibile spezzare una tale volontà dei polacchi per aiutare gli ucraini. In effetti, queste sono alcune delle scene più sorprendenti e toccanti che puoi vedere quando vedi pali che raccolgono regali ovunque. Il Signore sta coordinando gli aiuti all’Ucraina, dicci di cosa abbiamo bisogno in questo momento e come aiutare. Perché, purtroppo, abbiamo visto anche scene di migliaia di vestiti, carrelli, seggiolini per bambini all’incrocio – tutti giacciono e neve, perché qualcuno lo ha fatto in buona fede, ma non li ha coordinati. Chi può prenderlo.

Ci sono due parti nella tua domanda. In primo luogo, è impossibile spezzare il senso di sicurezza che è sorto tra gli ucraini. Questo è vero. Due giorni fa sono stato in Ucraina per un po’, praticamente ogni città ha barricate, molti uomini non sono invitati, non si mobilitano, ma con le armi c’è la difesa nelle città. Puoi vedere che questo paese è militarizzato. Lì, ovviamente, molte persone stanno fuggendo, ma la maggior parte di coloro che vogliono combattere, come si suol dire, non vogliono far entrare i moscoviti in Ucraina. Quindi c’è una militarizzazione davvero diffusa e di base. Ecco perché dico che questo spirito non può essere spezzato. E la seconda cosa: stai parlando della bella unità che la Polonia ha mostrato in questi giorni. Forse perché non c’è famiglia, non c’è persona in Polonia che non voglia aiutare i nostri vicini in questa difesa eroica.

La domanda è: come puoi davvero aiutarli e non lasciare che i vermi mangino il riso in seguito.

Naturalmente, la domanda riguarda azioni specifiche che possono essere utili. Perché è bello avere questo battito con noi, ma deve essere strutturato in qualche modo. Quindi, quando si tratta di operazioni in Polonia, tutte le attività relative al sostegno ai rifugiati sono coordinate dal Ministero dell’Interno e dell’Amministrazione. I visitatori hanno un sistema di sicurezza completo: sono principalmente donne e bambini perché gli uomini di età compresa tra i 18 ei 60 anni non possono viaggiare sotto la mobilitazione. D’altra parte, gli aiuti inviati all’Ucraina e alla Polonia che diventano un tale hub internazionale – non solo per la loro posizione geografica, ma anche perché è una decisione del Primo Ministro Moraviki e dell’intero governo – devono essere razionalizzati. Costruito qui. Come mai? Perché ci saranno sempre code ai valichi di frontiera. Fortunatamente si sono ridotti.

