Mateusz Morawiecki risponde all’interrogatorio del pubblico ministero. Non usa mezzi termini

Agire a scapito dell’interesse pubblico su larga scala – questo sarà verificato dagli investigatori nell’ambito del fondo di contrasto Covid-19 e del Gruppo Lodoss. La Procura osserva con attenzioneEmissione di ordini per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per le agenzie del tesoro statale, il che è dannoso per l’interesse pubblico del tesoro statale.“.

Mateusz Morawiecki si difende



Poco dopo aver informato la Procura, Mateusz Morawiecki ha commentato il caso. Lo ha menzionato sul suo profilo Facebook.Durante una pandemia globale, tutte le decisioni di acquisto vengono prese tenendo presente la salute e la vita dei pazienti“.

Ha sottolineato che funzionari e rappresentanti delle agenzie governative di tutto il mondo sono alla ricerca di misure di sicurezza per garantire l’incolumità dei pazienti e del personale medico. “È stato uno dei periodi più difficili della storia del nostro Paese“.

“Funzionari e dipendenti delle agenzie governative hanno fatto del loro meglio per fornire beni essenziali agli ospedali, alle case di riposo e ai negozianti. Ora sono sotto attacco. Tutto indica che allora era lui al potere. Una destra unita”, ha detto l’ex primo ministro.

Non usa mezzi termini. Valuta “Una lotta politica condotta con tali metodi non solo è vergognosa e ingiusta, ma avrà conseguenze disastrose in futuro“.

Ha detto nella sua dichiarazione: “caccia alle streghe“.

Ha qualche sospetto sui suoi colleghi che sono sotto l’occhio vigile degli inquirenti? Nelle parole dell’ex Primo Ministro, no. Ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato con lui nel governo e nelle agenzie governative.