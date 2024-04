Maria Kalesinkawa. La drammatica situazione dell'opposizione bielorussa

– Mary è rimasta in completo isolamento per almeno un anno. È stata messa in una cella (una cella speciale chiamata PKT). La normativa consente di rimanere nel centro antiterrorismo fino a sei mesi. Ecco perché è stata trasferita in una cella di isolamento per alcuni giorni e poi riportata in un'altra cella, ha detto a Radio Free Europe un portavoce di Radio Swaboda, la redazione in lingua bielorussa di Radio Free Europe.

Kalesnikava era un collaboratore di Viktar Babaryka, un banchiere e uomo d'affari che intendeva candidarsi alle elezioni e, dopo il suo arresto e incarcerazione, un collaboratore di Sviatlana Tsikhanouskaya, candidata alle elezioni presidenziali del 2020.

In un processo politico, Kalisenkawa è stato condannato a 11 anni di prigione. È stata processata con l'avvocato Maxim Znak (condannato a dieci anni di carcere) con l'accusa di “aver chiesto misure a scapito della sicurezza nazionale, di aver cospirato per prendere il potere nel paese e di aver creato un'organizzazione estremista”.

Problemi di salute dei prigionieri politici

Nel novembre 2022, Kalisinkawa è stata ricoverata in ospedale con un'ulcera allo stomaco perforata, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza, ricorda Swaboda. Dopo essere ritornata al campo di pena ed essere stata lì imprigionata, le è stato permesso di incontrare suo padre per un breve periodo (10 minuti).

Secondo gli intervistatori di Swaboda, Kalisenkawa non si è mai ripresa completamente, soffriva di pressione alta e non gli sono state somministrate medicine. Ho perso molto peso.

Una ex prigioniera della stessa colonia in cui è imprigionata Kalisinkawa ha detto di essere stata trasferita da una cella privata (a volte definita prigione all'interno di una prigione) a una cella di isolamento. Fa freddo e umido in isolamento. Ai prigionieri non vengono forniti materassi, biancheria da letto o indumenti esterni. Le condizioni nella cella PKT sono migliori: “c'è un materasso, una trapunta, biancheria da letto e vestiti”.