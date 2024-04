Nei prossimi giorni vedremo il trailer di Star Wars Outlaws. Ubisoft probabilmente annuncerà anche la data di uscita del gioco

Messaggio

5 aprile 2024, 19:56

È molto probabile che tra pochi giorni conosceremo la data di uscita di Star Wars: Outlaws. Il prossimo gioco di Ubisoft riceverà un nuovo trailer che ne mostrerà la trama.























Gli sviluppatori di Ubisoft Massive hanno condiviso oggi informazioni con i giocatori, il che potrebbe indicare che presto conosceremo la data di uscita di Star Wars: Outlaws, una prossima produzione su licenza. Guerre stellari.





Una voce è stata pubblicata sul profilo di Ubisoft sul sito Web di X in cui si afferma ciò Il 9 aprile alle 18 potremo vedere il trailer della storia del gioco. Quindi ora abbiamo potuto dare un'occhiata più da vicino il modo di giocare e le possibilità tecniche offerte dalle avventure del contrabbandiere K-Face – tuttavia non si sapeva molto della storia in sé.





Te lo aspettavi Insieme a un trailer della storia Star Wars: Fuorilegge Conosceremo anche la data di uscita della produzione. Questo post è l’occasione perfetta per condividere queste informazioni con i fan. Soprattutto perché i rapporti su questo argomento affermano chiaramente che gli sviluppatori hanno già terminato il loro lavoro e uno di loro ha addirittura indicato che il gioco uscirà per la prima volta a maggio.

Altrimenti dovremo aspettare fino a giugno Ubisoft Forward, di cui non sappiamo ancora molto. Tuttavia, l'impegno degli sviluppatori di oggi è positivo e fa sperare che la première di Key Vess Adventures possa essere proprio dietro l'angolo.





Per il record: Star Wars: Fuorilegge Uscirà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series La produzione dovrebbe attrarre particolarmente i fan della trilogia originale Guerre stellari, Che i creatori indicano come la loro principale fonte di ispirazione. Gli eventi del gioco si svolgono tra… L'impero colpisce ancora UN Il ritorno dello Jedi.

