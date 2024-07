Olanda. Greta Thunberg arrestata durante una protesta. La polizia l’ha portata via

Gli attivisti hanno bloccato l’autostrada A12 che porta a L’Aia nei Paesi Bassi. Tra loro c’era l’attivista svedese per il clima Greta Thunberg. Due poliziotti hanno portato la ragazza, 21 anni, su un autobus privato per fermarla.

Sabato è stata presa di mira dagli attivisti per il clima L’autostrada A12 a L’Aia, Paesi Bassi. Questi includevano, tra gli altri: Greta Thunberg, È nota per la sua partecipazione ad iniziative simili, come riportato dai media svedesi, compreso il portale Omni.

I manifestanti hanno fatto tutto il possibile per bloccare efficacemente il traffico sulla strada: sono rimasti in piedi con i cartelli, ma si sono anche sdraiati su di essi. Finalmente Sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo. La polizia ha dovuto usarlo Pistole ad acqua.

Greta Thunberg viene arrestata dalla polizia. di nuovo

Thunberg era tra le persone che cercavano disperatamente di bloccare il traffico sulla strada. La polizia ha arrestato il 21enne. Sono apparse online delle foto che mostravano due agenti che la trasportavano sull’autobus.

L’Organizzazione per il Clima è responsabile dell’attuazione della dimostrazione Ribellione dell’estinzione. Su Internet gli attivisti hanno affermato che stavano protestando contro chi è stato nominato Il nuovo governo olandese. “È composto da negazionisti del cambiamento climatico”, hanno scritto.

Aspetto: Protesta all’Aia Greta Thunberg viene arrestata dalla polizia



Si riferivano al Ministro dell’Asilo e dell’Immigrazione Marjolein Fabre Ministro delle Infrastrutture Barriego Madlinera. Entrambi entrarono nell’ufficio Dare un’occhiataChe è stato creato martedì. È formato da una coalizione di quattro partiti, tra cui l’estrema destra Partito della Libertà (Pfft) Geert Wilders – E’ qui che appartengono Faber e Madliner.

Greta Thunberg è ancora una volta nelle mani della polizia

A Ai tempi in cui la polizia arrestò Thunberg – Questo è già successo in precedenza, tra l’altro, in aprile. In quel momento anche l’autostrada era chiusa.

I manifestanti compaiono da diversi mesi sull’autostrada A12 e cercano di fermare il traffico, e gli agenti olandesi in uniforme stanno cercando di fermarli. Durante i precedenti assedi, gli attivisti furono arrestati e successivamente arrestati Viene trasportato dagli autobus in altre parti della cittàdove sono stati rilasciati.

