L'intelligenza artificiale nel “Sanitarium dell'Amore”. Andrei ha dovuto spiegarsi

Nel terzo episodioSanatorio d'amore“I partecipanti hanno potuto rievocare ricordi della loro giovinezza e vedere immagini di anni fa parlando loro con la voce dell’intelligenza artificiale.

Quando Janina ha visto suo marito sullo schermo, ha ammesso di essere molto sola nel suo matrimonio. — Era solo e solo. Nel mio matrimonio ero ancora fisicamente brutto e poco attraente. Erano tempi di povertà per la mia famiglia. Mi sono sposato perché ho guardato nel portafoglio. La nonna disse: Non beve né litiga, quindi cosa vuoi?

Sentito dall'intelligenza artificiale:

TVP Janina nel “Sanitarium dell'Amore”



Continua l'articolo sotto il video



Rimani informato! Lui segue Thuraya su Google News

Andrei di “Love Sanitarium”: ho commesso degli errori

Le parole di Andre, pronunciate dalla sua versione più giovane, hanno fatto scalpore.

“Ma tutto è andato storto”, ha commentato Teodosia, che si è lasciata sedurre dal paziente. Andrzej, quando Marta Manowska gli ha chiesto se ci fossero davvero molte donne nella sua vita, ha detto che “c'erano solo poche donne a cui teneva”.

– ha detto Andrei.

TVP Teodosia e Andrej



La “traditrice” Małgorzata ha risposto a queste parole e Andrzej ha rifiutato le sue avances. “Ho, ho, ho”, sospirò il paziente.

Andre ha risposto: Questo è il più grande Ampara, Ciò che due persone vogliono allo stesso tempo“.

La toccante storia di Elisabetta

Gli spettatori possono ascoltare la toccante storia di Elizabeth, che è andata in America per molti anni. In precedenza gestiva un negozio ed era una persona molto avventurosa. Ad un certo punto è rimasta ferita.

– ha detto nel programma.

TVP Elzbieta nel “Sanitarium dell'Amore”



Elbieta ha ricordato la sua permanenza di 12 anni negli Stati Uniti, quando non vedeva le sue figlie. Ha sperimentato la povertà estrema all'estero:

— Vivevo in un locale con caldaia a gas. Avevo una ciotola come questa, che ho comprato per cinque dollari. In esso ho cucinato tutto alternativamente. Non avevo un lavoro e non conoscevo la lingua. Ho pianto, ma ho deciso che avevo ancora dei figli, un'altra casa, e che dovevo lavorare per tutto e tornare in Polonia, ha detto.

Elisabetta parlava ogni giorno con le sue figlie via Skype. Come ha detto, non si sentiva dispiaciuta per se stessa perché non c'era altra scelta e doveva andarsene per guadagnare soldi.

Quando le è stato chiesto se si fosse mai veramente innamorata e avesse sperimentato l’amore “libero e buono”, ha detto:

– ha detto davanti alle telecamere.

È venuta al “Love Sanitarium” per incontrare un amico e trovare l'amore.

TVP Elzbieta nel “Sanitarium dell'Amore”



Grazie per aver letto il nostro articolo fino alla fine. Su Plejada.pl ogni giorno scriviamo degli eventi più importanti del mondo dello spettacolo. Rimani informato! Lui segue Thuraya su Google News. Venite a trovarci anche a Facebook, Instagram, Youtube E Il mio Tik Tok.

Vorresti condividere notizie interessanti o suggerire un argomento? Contattaci scrivendo una email a: plejada@redakcjaonet.pl.