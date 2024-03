Iga Świątek – Linda Noskova: Risultato in tempo reale e aggiornamenti. Domenica la partita WTA 1000 di Miami

Iga Švetek – Linda Noskova 6:7(7-9), 6:4 [trwa III set]

La partita di Świątek contro la Noskova, la terza dell'anno (l'Iga aveva vinto due volte prima della partita di Miami), doveva essere la quarta sul campo dello stadio e con un orario di inizio non prima di mezzanotte. Tutto prima della partita si è concluso in tempo, quindi non c'era il pericolo che la partita venisse rinviata, almeno per questo motivo. Il tempo a Miami è incerto e avrebbe potuto frustrare i tennisti, ma non è successo niente del genere.

Iga Švetek e Linda Noskova in occasione degli Australian Open 2024 Foto: Getty Images

Inizio veloce su Świątek, poi problemi

Non ci volle molto per vedere la grande potenza di Świątek. Ha mostrato la sua forza nella partita di apertura, senza perdere punti al servizio.

Il polo non si è fermato qui. Nel gioco della prima di servizio, l'avversaria è andata immediatamente all'attacco, provocando un rapido contropiede. 2-0 dopo 5 minuti di gioco. Ma la donna ceca condannata a morte non si è arresa. Dopo un po', le tue labbra si sono rotte e lui ha confermato la pausa trattenendo il servizio. La partita è stata pari.

Świątek ne riprese rapidamente il controllo. Il servizio è stato restituito, poi è arrivato il secondo break point sul 4:2, che ha aperto la strada ai polacchi per vincere il primo set, soprattutto perché hanno rapidamente aumentato il loro vantaggio fino a 5:2. Noskova non è crollata. Lei ha risposto vincendo al servizio e rompendo per la seconda volta in questo set. 5:4 di Świątek. Sta diventando pericoloso. La ceca ha giocato emozionata e ha vinto la sua terza partita consecutiva! Un pareggio, incredibile.

Lo spreco del vantaggio ha fatto arrabbiare il leader della classifica mondiale. Ha vinto l'ordine con un punteggio pari a zero e Światek si è accasciata sulla sedia, chiaramente nervosa. Noskova ha ricambiato il favore. Tie-breaker, chi avrebbe mai pensato a uno scenario del genere pochi minuti fa.

All'inizio della partita Światek è stata sorpresa dagli errori, quindi ha mandato due palloni in campo e la sua avversaria ha perso la partita con il punteggio di 0:2. Ma poi la tennista polacca ha mostrato il suo carattere. Ha segnato cinque punti consecutivi ed è tornata in gioco. Quando il punteggio era 6-7, ha servito un rovescio che ha lasciato Noskova indifesa. La risposta del ceco è stata strepitosa: l'asso del servizio. In un istante ha punteggiato le lettere, un set che dura meno di un'ora per la diciannovenne! Il polacco ha approfittato della pausa e ha dovuto pensare a cosa fare per cambiare l'esito della partita.

Świętek nella partita contro la Noskova Foto: Agenzia di stampa polacca

Świątek rinasce

Ha funzionato, perché ha iniziato il secondo gioco rompendo il servizio della ceca. Ho seguito l'esempio. Un rovescio perfetto, un altro non meno impressionante e il punteggio è 2-0. Jawhara ha vinto senza perdere il servizio, il punteggio è stato 3:1 ed è bastato per mantenere il vantaggio.

Ha aggiunto un'altra pausa. Świętek era sempre più vicino al pareggio e la Noskova mostrava i primi segni di impazienza, forse addirittura di impotenza. Scosse la testa dopo ogni mossa fallita, mentre la rabbia le prendeva il sopravvento.

Le donne polacche facevano quello che volevano. Ha vinto la domanda a zero. 5:1. Il suo gioco? Aspetta un attimo, non così in fretta.

Linda Noskova Foto: Agenzia di stampa polacca

Da quel momento in poi i cechi vinsero le tre partite successive, mentre Svetek diede fastidio con tiri dentro e fuori dalla rete. Adesso era lei ad arrabbiarsi, ad indicare e dire qualcosa sottovoce. È diventato 5:4.