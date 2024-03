-Non devi essere un esperto di sicurezza per farlo. Da più di due anni è in corso una guerra su larga scala e le zone di confine sono sature di forze nemiche, agenti speciali, rappresentanti dei servizi segreti e forze dell'ordine. Alla televisione ucraina ha aggiunto che la linea di confine è piena di mine ed è monitorata con tutti i mezzi, anche via aerea, da entrambi i lati.

Si riferiva alle dichiarazioni dei servizi russi secondo cui i sospettati dell'attacco arrestati si stavano dirigendo verso il confine ucraino, dove “secondo le informazioni preliminari, avrebbe dovuto essere preparata una finestra per attraversare il confine sul lato ucraino”. .” Il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che i sospettati volevano nascondersi in Ucraina. Yusov ha osservato che nelle regioni russe di Belgorod e Kursk si stanno svolgendo ostilità attive. – Questa versione non sopporta critiche. Tutti nel mondo lo capiscono, ha detto, tranne forse la popolazione russa posseduta artificialmente. Il rappresentante dell'HUR ha osservato che i servizi speciali russi hanno esperienza nell'organizzazione di attacchi terroristici sul loro territorio. – Tutto indica che si tratta di attività di questo tipo da parte di agenzie russe. Inoltre, è molto probabile che l’isteria aumenterà, le viti si stringeranno e anche i residui formali dei diritti e delle libertà civili verranno eliminati, ha detto Yussoff. Leggi anche su Business Insider

Un rappresentante dell'HUR ha espresso il parere che l'attacco di venerdì alla sala da concerto di Krasnogorsk vicino a Mosca, in cui sono morte almeno 133 persone, non avrà alcun impatto sulla guerra. Il lavoro di mobilitazione sul territorio del paese aggressore non si è fermato un solo giorno. Quindi, a livello globale, ciò non influirà su nulla. ma si, Il livello di isteria interna e di mobilitazione interna in Russia potrebbe già essere in aumento, Anche se la retorica dei predicatori è già neonazista e quanto più aggressiva possibile. “Non si può andare oltre, è difficile da immaginare”, ha detto. Secondo Yusov, la Russia ora cercherà di sfruttare l'attacco per cambiare la propria immagine sulla scena internazionale. Ha spiegato che avrebbe cercato di trasformarsi da aggressore in vittima. – Sebbene il mondo avesse avvertito del pericolo che tali incidenti si verificassero sul territorio della Federazione Russa, il regime di Putin non ha fatto nulla per impedirli oppure è stato esso stesso coinvolto nell’organizzazione di questi atti terroristici, ha sottolineato il rappresentante della HUR.