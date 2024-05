L’informatore ha rivelato il titolo del nuovo gioco della serie Doom. Si suppone che il gioco del tiro con l’arco si riferisca al Medioevo

Messaggio

Giochi

24 maggio 2024, 21:42

Secondo quanto riferito, un nuovo gioco di Doom, intitolato The Dark Ages, verrà introdotto durante l’Xbox Games Showcase di giugno.















Fonte immagine: ID Software/Bethesda. IO





Forse Microsoft ci sta preparando una vera chicca. Secondo le informazioni ottenute da un rispettabile insider del settore Tom HendersonUn nuovo gioco della serie Doom verrà rivelato durante l’Xbox Game Show di giugno.





Secondo Henderson, il prossimo gioco FPS dello studio Id Software, finora conosciuto con il nome provvisorio “Year Zero” (che conosciamo dai documenti Microsot), si intitolerà Morte: i secoli bui. Secondo fonti giornalistiche Il gioco è in produzione da quattro anni.





Traduzione Anni oscuri (Polacco: “Dark/Dark Ages”) è in linea con le precedenti voci che Henderson aveva sentito, che suggerivano che l’FPS fosse ispirato al Medioevo – ovviamente, adattato secondo la moda. barca. Tuttavia, non è noto se il titolo servirà come prequel raccontando le origini di Doomslayer, o forse farà vagamente riferimento al passato.

Lascia che ti ricordi che è l’ultimo gioco della serie morte È una produzione del 2020, sottotitolata Forever. Questo lavoro combina un gameplay classico e dinamico con soluzioni moderne, con una forte enfasi, tra le altre cose, sugli elementi della piattaforma. Morte eterna È stato accolto calorosamente sia dai revisori che dai giocatori e ha ricevuto valutazioni elevate (punteggio medio di 88/100 su metacritic.com).





Questo articolo non è un articolo sponsorizzato. Il suo contenuto è originale e creato senza alcuna influenza esterna. Alcuni collegamenti nell’articolo sono collegamenti di affiliazione. Cliccandoci sopra non sosterrai alcun costo aggiuntivo e allo stesso tempo sosterrai il lavoro della nostra redazione. Grazie!