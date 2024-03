Baldur's Gate 4 non sarà prodotto da Larian Studios. Non puoi contare su nessuna aggiunta importante neanche per la terza puntata

Messaggio

21 Marco 2024, 21:37

Il fondatore di Larian Studios, Swen Vincke, ha delineato il futuro del gioco di ruolo Baldur's Gate 3. La produzione di successo non riceverà alcun contenuto scaricabile (DLC), la società non sta pensando di creare una quarta parte e sta abbandonando il marchio D&D.





















Dopo aver giocato a Baldur's Gate III, stai aspettando un DLC più ampio o la quarta parte del popolare gioco di ruolo? Purtroppo dobbiamo accettare che probabilmente non riceveremo mai produzioni del genere, almeno da Larian Studios. Ciò è stato confermato da Swain Vince, fondatore e amministratore delegato dell'azienda.





Come aveva portato IGN, durante la sessione odierna della Game Developers Conference, Vincke ha avuto questo da dire Larian non ha intenzione di sviluppare ulteriormente il mondo Porta di Baldur. Inoltre, i belgi vogliono abbandonare completamente il marchio Dungeons & Dragons (D&D) e creare qualcosa di “completamente nuovo”..

Ma è interessante, Sto lavorando al DLC per B C 3 Ho iniziato. Un passo del genere sembrava naturale agli sviluppatori, ma quando arrivò il momento, conclusero che non avevano il coraggio di farlo e alla fine abbandonarono il progetto.

Il marchio è a disposizione dell'editore

COSÌ Porta di Baldur Tuttavia, rimarrà nelle mani di Wizards of the Coast di Hasbro. È quindi possibile che si crei una certa continuità per la terza parte di “Baldur” – se ci sarà uno sviluppatore abbastanza coraggioso da resistere al suo successo – ma non sotto l'ala protettrice del famoso studio belga, che ha recentemente aperto una filiale a Polonia.





Progetti imminenti correlati Porta di Baldur Sarebbero sicuramente allettanti per Hasbro. La terza parte della serie ha permesso all'azienda di guadagnare almeno 90 milioni di dollari.

Non si può negare che si tratti di una notizia davvero scioccante (anche se era prevista la mancanza di DLC per il terzo capitolo) e che causerà sicuramente tristezza, delusione o addirittura rabbia tra i fan di questo gioco. Tuttavia, Larian Studios è incredibilmente interessato alla sua produzione dopo la premiere (3 agosto 2024 su PC), rilasciando molte patch (l'ultima patch è stata rilasciata il 18 marzo). Nel dicembre 2023 è stato rilasciato anche un ulteriore epilogo giocabile, dove potremo incontrare nuovamente i nostri compagni campeggiatori.

Porta di Baldur III Domina tutte le recenti premiazioni. I creatori hanno vinto, tra gli altri: è stato nominato Gioco dell'anno ai Game Awards 2023, e recentemente ha portato a casa la statuetta ai Game Developer Choice Awards 2024, dove Finke ha espresso la sua opinione sulla recente ondata di licenziamenti nel settore.





