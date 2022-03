L’immagine della casa blu e gialla su sfondo bianco e rosso batte il web

– Aggiungo un’altra opera alla mia collezione per l’azione umanitaria polacca. Un’opera ispirata a ricreare l’Ucraina con l’aiuto della Polonia. Questa volta, però, ho voluto sottolineare ulteriormente le azioni dei cittadini polacchi – ha scritto Małachowski in un commento su Instagram. Puoi acquistare opere ad alta definizione donando denaro a PAH.

– Nel mio lavoro, ho scelto di utilizzare sia il bianco-rosso che il blu-giallo per rafforzare il messaggio di unità. Inoltre, ho cercato una nota che indicasse che l’ospitalità polacca ei cittadini ordinari e straordinari della Polonia erano in prima linea nell’aiutare i rifugiati. Dopo diverse ore di riflessione, una casa in mezzo ai campi contro il cielo nuvoloso – simbolo di ospitalità – significa “esplosione” di aiuto. L’unica cosa che mi resta da fare è combinare le due foto che ho scattato l’estate scorsa: una casa in un campo di papaveri e una nuvola rotante – ha scritto Malachowski sul suo Instagram.

– Gli eventi storici saranno sempre con l’arte di documentarli. Mr. che ha ritratto brillantemente ciò che sta accadendo ora tra i polacchi e gli ucraini. Consiglio l’opera più bella di Alexander Malachowski (Hashtagalek). Vorrei ringraziare te e tutti coloro che hanno promosso questo film di ospitalità – il primo ministro Mateusz Morawiecki ha condiviso la foto sul suo Facebook.

Pochi giorni fa ha mostrato una foto altrettanto insolita in cui il sole al tramonto e il cielo scuro nel panorama di Varsavia sono disposti nei colori nazionali ucraini.

– Per me le foto sono un punto di partenza. Ho una visione nella mia testa che voglio realizzare. Modifico le foto con questo in mente. A volte rimuovo uno o due elementi della foto. Un’altra volta cambio una nuvola. Praticamente uso sempre una sorta di fotomontaggio – in un’intervista sulla ragnatela nel 2019 Małachowski ha spiegato il suo metodo creativo. – Non so dove sia il confine tra fotografia e grafica. Non sto cercando di rimandare, perché perché? Creo immagini che riflettono la mia visione del mondo. Questo è tutto – ha detto

