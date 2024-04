Lewandowska alla Conferenza Bachata. Cosa si muove. I pantaloncini attirano l'attenzione. Come le mutandine

Anna Lewandowski e il suo amante Robert Lewandowski costituiscono una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo polacco. Il preparatore atletico e il famoso calciatore si sono trasferiti a Barcellona con le loro figlie qualche tempo fa. Lì, Liwa ha scoperto una nuova passione. Pratica da tempo i balli latino-americani. La Bachata la lasciò letteralmente a bocca aperta. Lewandowska ha persino coinvolto suo marito nella danza. La moglie del calciatore frequenta regolarmente lezioni e laboratori privati. Recentemente è apparsa ad una conferenza di bachata. Hai rappresentato con orgoglio la Polonia.

Anna Lewandowska è stata recentemente invitata ad un evento. Il Festival Bachata di Ginevra è la più grande conferenza di questo tipo in Europa. Habib, il calciatore, ha informato i fan dell'evento sui social media. Ha mostrato come lo stava dondolando sulla pista da ballo. Tuttavia, i suoi vestiti attirano l'attenzione. Liwa ha scelto una maglietta sportiva con sopra un applauso bianco e rosso. Ha sottolineato che questo era l'obiettivo del primo giorno, ovvero rappresentare la vostra nazione. Guarda anche i pantaloncini della star. La parte inferiore è corta Armadietti Enfatizza perfettamente la figura atletica della celebrità. I pantaloncini non erano economici. Lewandowska ha dovuto pagare fino a 2.459 PLN per i suoi jeans! I vestiti Mugler sono costosi. Cosa ne pensi dello stile di un preparatore atletico? Per altre foto visitate la nostra gallery nella parte superiore della pagina.

Georgina Rodriguez si è ispirata ad Anna Lewanska? Ho ballato la bachata

Qualche tempo fa si è scoperto che anche Georgina Rodriguez era interessata alla bachata. L'amante di Cristiano Ronaldo ha condiviso la sua vicenda sui social. Ho imparato i passaggi con gli allenatori. Lo ha notato Anna Lewandowska, che non ha nascosto il suo orgoglio. Ho deciso di commentare la registrazione di Georgina. Lo ha condiviso anche sul suo profilo Instagram. “Georgina balla anche la bachata! Ottimo gioco di gambe e ballo con un partner. Incredibile guapa (dallo spagnolo – bellissimo, ndr)”, ha scritto sui social media. Tutto indica che Lewandowska è felice che la sua amica abbia la stessa passione. I dettagli sull'avventura di Georgina con la bachata possono essere trovati qui. Guarda anche:Il primo ballo della famiglia Lewandowski. “Dirty Dance” è un eufemismo. Non sono mancate le acrobazie al ritmo della calda bachata