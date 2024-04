Google ha un grosso problema. Il motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale può essere pagato

Financial Times Nomina Lo dicono tre persone che conoscono i piani di Google e desiderano rimanere anonime Google potrebbe iniziare ad addebitare tariffe per l’accesso ai risultati di ricerca utilizzando strumenti di intelligenza artificiale.

Far pagare qualsiasi parte del motore di ricerca principale di Alphabet (Google) sarebbe completamente nuovo per l’azienda. Vale la pena notare che Dal 2000 l'azienda finanzia il proprio motore di ricerca esclusivamente attraverso la pubblicità.

Al momento, Google addebita una commissione per l'intelligenza artificiale, ma si applica agli account Google One e Workspace quando vogliamo accedere a Google Gemini, un concorrente di ChatGPT. Il motore di ricerca stesso è ancora disponibile gratuitamente.

Google lavora da diversi anni per migliorare il proprio motore di ricerca attraverso risultati preparati dall’intelligenza artificiale generativa. In altre parole: dopo aver inserito la tua query, riceveremo risultati accurati e personalizzati che includono informazioni, prodotti, consigli o immagini pertinenti. Ma il problema è questo Offrire questo tipo di motore di ricerca comporta costi molto più elevati in termini di infrastruttura informatica, oltre a minori introiti pubblicitari.

Il primo problema: la perdita delle fonti di reddito



Secondo il Financial Times, il motore di ricerca standard di Google come lo conosciamo oggi rimarrà gratuito. Se qualcuno decide di iscriversi alla versione a pagamento, vedrà comunque gli annunci Google Ads nel motore di ricerca, ma otterrà risultati basati sulla tecnologia Gemini AI.

In Polonia non è ancora possibile testare il motore di ricerca con la funzione SGE, ma forniamo i risultati di ricerca nella versione senza e con SGE per le versioni inglese e americana.

Esempio della frase “cos'è l'inflazione” nella versione senza SGE:



Risultati della ricerca Google standard

|

non lucido. re



La stessa affermazione nella versione SGE, dove L’intelligenza artificiale generativa genera la risposta per noi:



Risultati di SGE, la funzionalità di intelligenza artificiale generativa di Google

|

non lucido. re



Google fa ancora affidamento principalmente sulla pubblicità per le sue entrate. Lo scorso anno la società lo aveva annunciato Ha raggiunto 175 miliardi di dollari. Dalle pubblicità. Il colosso ha diversi prodotti pubblicitari, ma sono principalmente due quelli legati al motore di ricerca: Google Advertising Network e Google AdSense.

Google Ads (ex AdWords) è un sistema pubblicitario che consente agli inserzionisti di creare e pubblicare annunci che compaiono direttamente nei risultati di ricerca di Google e su altri siti della Rete Display di Google. Questi annunci sono spesso personalizzati in base a parole chiave specifiche e possono essere visualizzati nella parte superiore o inferiore delle pagine dei risultati dei motori di ricerca, rendendoli più visibili agli utenti che cercano informazioni o prodotti specifici.

Google AdSense, a sua volta, consente ai proprietari di siti Web e blog di monetizzare i propri contenuti inserendo su di essi annunci pubblicati da Google. Questi annunci sono spesso personalizzati in base al contenuto del sito o agli interessi dei visitatori e i proprietari del sito guadagnano dai clic o dalle visualizzazioni di questi annunci. Quindi, quando Google visualizza, ad esempio, articoli di notizie nel motore di ricerca e decidiamo di aprirli, su un determinato sito Web possono apparire annunci pubblicitari, da cui anche Google guadagna soldi. In altre parole, Il motore di ricerca può e spesso pubblica contenuti da siti web che hanno un programma AdSense attivo e condividono le entrate pubblicitarie con Google.

Entrambi i programmi sono strettamente legati alla ricerca e forniscono all'azienda profitti per miliardi di dollari ogni anno. È qui che sorge il primo problema.

Un motore di ricerca con funzionalità SGE spesso presenta la risposta alla query direttamente nei risultati di ricerca. Ciò significa che il destinatario spesso non vede alcun motivo per aprire una determinata sottopagina, che spesso è proprio la sottopagina su cui vengono visualizzati gli annunci AdSense. Da un lato SGE significa che gli editori e i proprietari di siti web possono perdere molto traffico dal motore di ricerca e, dall’altro, che il motore di ricerca stesso taglia la sua fonte di guadagno.Perché se l'utente non accede a un determinato sito Web, non vedrà gli annunci/annunci AdSense. Questo da solo significa che Google probabilmente perderà decine di miliardi di dollari dopo aver presentato domanda per SGE.

Inoltre, l'utilizzo di contenuti provenienti da siti di notizie o blog, ma senza indirizzare l'utente a un sito Web specifico, può portare a numerose azioni legali da parte dei proprietari dei siti, oltre alla creazione di numerose normative legali. Logicamente parlando, utilizzare contenuti di altri siti senza fornire a tali siti traffico sui motori di ricerca non sembra giusto.

Il secondo problema: i costi di elaborazione delle query



un report Reuters dell'anno scorso Ha suggerito che gestire una query di un motore di ricerca utilizzando la rete neurale e modelli linguistici come Gemini è una buona cosa Forse 10 volte il costo di elaborazione della query di un utente in un motore di ricerca standard. Si tratta di importi relativamente piccoli per query, ma Google ha molti utenti, quindi praticamente parliamo di almeno diversi miliardi di dollari. Costi annuali aggiuntivi per l'azienda.

Quindi abbiamo Affrontare una potenziale perdita di miliardi di dollari. In termini di profitto, oltre a miliardi di dollari aggiuntivi. Dal lato dei costi. Sembra un business non redditizio, vero?

Inoltre, Microsoft ha aggiunto funzionalità AI al suo motore di ricerca Bing in un periodo di tempo relativamente breve. Inizialmente molti utenti di Internet hanno testato la soluzione, ma alla fine Bing con l’intelligenza artificiale non è riuscito a conquistare il mercato e a strappare molte quote di mercato al leader, che per molti anni è stato Google. L’intelligenza artificiale qui si perde per un semplice fatto: alle persone non piace cambiare abitudini e routineUsare Google quando vogliamo trovare qualcosa su Internet è ancora un'abitudine per la maggior parte di noi.

Anche lo stesso SGE, sebbene attualmente disponibile per un gruppo selezionato di utenti e in molti mercati, non è molto popolare. Alcuni utenti apprezzano le nuove funzionalità, ma ci sono opinioni del tipo: “SGE non sembra mai un'aggiunta utile alla Ricerca Google. Un motore di ricerca è uno strumento, proprio come un cacciavite non è un martello: non voglio un chatbot in un motore di ricerca“Ha scritto Ron Amadeo Dall'Ars Technica.

Google però non può abbandonare del tutto il tema dell’intelligenza artificiale. Sarebbe una vera e propria zappa, perché l'azienda ha già annunciato l'aggiunta dell'intelligenza artificiale al suo motore di ricerca e ad altri prodotti, cosa necessaria se vuole continuare ad essere considerata un'azienda innovativa nel settore tecnologico. Ma alla luce di questi due gravi problemi, Google sente sempre più di voler fornire l’intelligenza artificiale, ma sotto forma di prodotto “premium”.. Quindi avremo l’intelligenza artificiale, ma solo se decidiamo di pagare un extra per accedervi.

Al momento, come riporta il Financial Times, Google deve ancora prendere una decisione definitiva sull’implementazione o meno del suo piano di ricerca basato sull’intelligenza artificiale. Per quanto riguarda SGE, non esiste ancora una data per il lancio della funzionalità di intelligenza artificiale nel mercato globale. È sempre più incerto se la strategia per l’equilibrio di genere sarà mai attuata su larga scala.

Autore: Grzegorz Kobra, giornalista di Business Insider Polska