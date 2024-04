Lech Poznań con una dichiarazione su Ali Gholizadeh [OFICJALNIE]

Il Lech Poznań riferisce che Ali Gholizadeh è ferito. Il giocatore più costoso della storia del club deve affrontare un lungo periodo di recupero.

Domenica il Lech Poznań ha affrontato il Pogoń Szczecin e ha vinto la partita 1-0. Grazie a ciò, i giocatori di Mariusz Romak continuano a lottare per il campionato polacco, perdendo di quattro punti contro il leader.





Ali Gholizadeh, tra gli altri, non ha partecipato all'incontro.





Ora il Lech Poznan ha fatto un commento ufficiale.





Gholizadeh ha giocato da titolare una settimana fa contro lo Stal Milik (0-0). Sfortunatamente, questo scontro è finito molto male per gli iraniani. – Ha subito un infortunio al ginocchio all'ultimo minuto che probabilmente lo escluderà dai giochi per qualche tempo – ha detto domenica l'allenatore dei Cullors Marius Romak in una conferenza stampa. Si sa già che Ali dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico, che avverrà martedì. “Avrà un periodo di riposo dalle 4 alle 6 settimane a seconda di come procede la sua riabilitazione.”





Inoltre, è stato annunciato che Filip Marchwinski tornerà ad allenarsi.