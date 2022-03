Le recensioni delle tuniche confermano l’altissimo livello del gioco. Il titolo raccoglie fino a 10/10

Ieri ha debuttato su Xbox e PC uno spettacolo degno dell’attenzione di molti videogiocatori. Tunic, l’avventura della piccola volpe ispirata alle vecchie versioni di The Legend of Zelda, è stata valutata da molti giornalisti e rapidamente classificata tra i titoli più quotati negli ultimi mesi.

Nel 2022 gli appassionati di videogiochi non dovrebbero allarmarsi per la mancanza di produzione da parte di noti sviluppatori, anche se potremmo trovarci di fronte a molte sorprese. Uno di questi si è rivelato essere Tunic, che è stato accolto calorosamente dai revisori e Valutazioni raccolte a livello dell’86%.

Secondo le recensioni di Tunica è una “Grande Esperienza”Che invita i giocatori in un mondo incantevole e colorato con meccaniche estese. Andrew Shouldice ha sviluppato una battaglia gratificante contro dozzine di diversi tipi di nemici, ed esplorare la terra fornisce un “grande senso di esplorazione”. Durante il gioco ci imbattiamo in enigmi altamente ponderati che incoraggiano più azione e la scoperta di nuovi segreti di luoghi custoditi in un’ambientazione fantasy. Alcuni giornalisti paragonano il titolo a The Legend of Zelda.

Tuttavia, quali elementi non sono riusciti? Alcuni editori menzionano il pendolarismo all’indietro in tutto il mondo e non necessariamente un sistema di viaggio veloce ben funzionante, il che rende difficile tornare in alcuni luoghi. I critici non amano la forte ispirazione dalla produzione di Nintendo. Ci sono anche opinioni audaci sul fatto che la storia della volpe aspiri a essere Zelda, ma molti dei suoi aspetti sono molto peggiori del successo giapponese.

Ecco le prime recensioni di Tunica:

VG247 – 10/10

Tendenza di gioco – 100/100

Salva contenuto – 10/10

Gioco investigativo – 9.8 / 10

Gamepur – 9,5 / 10

WayTooManyGames – 9.5 / 10

Curiosità del Giappone – 9.5 / 10

IGN – 9/10

GameSpot – 9/10

devastante – 9/10

Elettrodomestici per hobby – 90/100

Shacknews – 9/10

Dio ossessionato – 9/10

Windows Central – 9/10

emagtrends – 4.5 / 5

Everyeye.it – ​​9/10

Generazione Xbox – 9/10

trappola – 9/10

Zero Oscuro – 9/10

Vale la pena giocare – 9/10

Gioco magro – 9/10

GameSpew – 9/10

Xbox pura – 9/10

Giochi del checkpoint – 9/10

MondoXbox – 9/10

GameBlast – 9/10

Ma perché? – 9/10

L’Indipendente – 9/10

33 bit – 90/100

Cerealkillerz – 8.9 / 10

JVL – 17/20

Alleati facili – 8/10

Metro Palestra Centrale – 8/10

GamesBeat – 8/10

Rant gioco – 8/10

Wccftech – 8 / 10.0

Macchina da gioco – 8/10

Rivista Slant – 8/10

GamesHub – 8/10

GGRecon – 8/10

IGN Italia – 7.8 / 10

Nuova rete di gioco – 77/100

Giochi spaziali – 7.5/10

Tendenze digitali – 4/10

Secondo la valutazione di Opencritic, è la sesta produzione più votata nel 2022. Il gioco è disponibile su Xbox Game Pass da ieri.