Le azioni Tesla stanno crollando. Twitter potrebbe aver catturato questa volta.

Le azioni Tesla sono scese di oltre il 17% questa settimana.





Tesla



Le azioni si sono discostate dal mercato rilevante Modelli di tradinglasciando gli investitori a chiedersi se sta succedendo qualcos’altro con le azioni della casa automobilistica.

Il titolo Tesla (indice: TSLA) è sceso del 7% mercoledì. Con l’inizio delle contrattazioni giovedì, le azioni sono scese di oltre il 17% nell’ultima settimana, un calo maggiore rispetto al mercato più ampio. Il



Composito Nasdaq

E il



1000. Indice di crescita Russell

Entrambi sono in calo di circa l’8% nello stesso periodo. Sul mercato azionario hanno pesato le preoccupazioni per la crisi in Ucraina e la mossa della Federal Reserve verso una politica monetaria più restrittiva.