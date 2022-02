La regina Elisabetta torna al lavoro dopo le voci sulla sua morte

Foto: Victoria Jones/Paul/AFP tramite Getty Images

La regina vorrebbe che tu sapessi che lo è. Sicuramente non morto, Grazie mille. Nonostante quello che potresti aver sentito, il monarca britannico è ancora vivo e vegeto – e in affari.

Pochi giorni dopo il test positivo al COVID-19 (e 24 ore dopo che Internet ha dichiarato un bug “morto”), Regina Elisabetta II È tornata al suo orario di lavoro da casa. Secondo quanto riferito, ha partecipato al suo incontro settimanale con il primo ministro britannico Boris Johnson mercoledì 23 febbraio tramite collegamento video. Corrispondente Reale Omid Skopje Ha confermato la notizia sul suo account Twitter, scrivendo che Buckingham Palace aveva verificato la presenza della regina all’incontro. Scooby ha anche detto che il governatore ha tenuto due incontri virtuali giovedì, ma da allora lo sono stati Ritardato La regina continua ad avere sintomi simili al raffreddore da COVID-19.

Se fossi risultato positivo al COVID-19 e successivamente fossi stato dichiarato morto tramite Internet, semplicemente non andrei al lavoro. Ma data la trasformazione del Regno Unito inVivere con il COVIDHa senso che la regina senta la pressione per tornare alla normalità il più rapidamente possibile.Lunedì 21 febbraio, un giorno dopo che Buckingham Palace ha confermato il risultato del test della regina, Johnson ha presentato una serie completa di linee guida e requisiti per il nuovo coronavirus. Come parte del piano, l’obbligo legale di autoisolarsi dopo essere risultata positiva al COVID scadrà giovedì, anche se sembra che la regina abbia intenzione di rimanere in isolamento durante la sua guarigione. Probabilmente non è una cattiva idea considerando che ha 95 anni.

Lascia che questa sia una lezione per tutti noi: solo perché non vediamo qualcuno che svolge funzioni pubbliche dopo che è stato diagnosticato un virus altamente contagioso, non significa che sia ancora vivo.