Le azioni oscillano, petrolio e oro scendono con incertezza in Russia e Ucraina

azioni statunitensi È stato nettamente inferiore a mezzogiorno poiché gli investitori stavano tenendo d’occhio le crescenti preoccupazioni sulla prospettiva La Russia invade l’Ucraina.

nastro protezione l’ultimo modificare % i cambiamenti Io: DJI Medie Dow Jones 34046.99 -265.04 -0,77% SP500 Standard & Poveri 500 4339.32 -40.94 -0,93% I: COMP Indice Composito Nasdaq 13516.023011 -200,70 -1,46%

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di oltre 200 punti, o dello 0,6%, mentre l’S&P 500 e il Nasdaq Composite sono scesi dello 0,8% e dell’1,3%.

nastro protezione l’ultimo modificare % i cambiamenti GLD Fiducia delle azioni dell’oro SPDR – EUR ACC 177.13 -0,14 -0,08%

L’oro sale al massimo degli ultimi nove mesi in Russia e Ucraina

il prezzo dell’oroche è un rifugio sicuro tradizionale durante l’incertezza geopolitica, è poco cambiato dopo aver raggiunto il massimo di nove mesi.

nastro protezione l’ultimo modificare % i cambiamenti USO Fondo petrolifero degli Stati Uniti LP 64.49 +0,28 + 0,44%

Il petrolio è sceso a 88 dollari al barile.

nei profitti, Derry & Co Ha aumentato le sue previsioni sugli utili, prevedendo che genererà $ 7,1 miliardi di utile netto per il 2022, al di sopra delle aspettative. “Guardando al futuro, prevediamo che la domanda di macchine agricole e movimento terra continuerà a beneficiare di fondamentali solidi”, ha affermato il CEO John May.

Walmart aumenta l’inventario mentre il rivenditore aumenta le previsioni nonostante l’inflazione

nastro protezione l’ultimo modificare % i cambiamenti DE DEERE & CO. 368.76 -11.87 -3,12% gatto Caterpillar Corporation 191.85 -2.84 -1,46%

Le azioni di Roku sono diminuite Oltre il 20% dopo l’avviso di interruzioni della catena di approvvigionamento che potrebbero incidere su profitti e vendite poiché gli ordini TV sono rimasti indietro. Il titolo è sulla buona strada per il calo più grande di sempre.

nastro protezione l’ultimo modificare % i cambiamenti ROKU ROKU INC. 106.81 -37.90 -26,19%

DraftKings è scivolato anche dopo aver previsto una perdita fino a $ 925 milioni nel 2022, che è maggiore del previsto.

nastro protezione l’ultimo modificare % i cambiamenti DKNG DRAFTKINGS INC. 17.70 -4.37 -19,79%

Pfizer è sotto i riflettori dopo che sono emerse notizie secondo cui l’azienda farmaceutica sta ritardando l’uso esteso di un vaccino COVID-19 per i bambini sotto i cinque anni a causa dell’efficacia.

nastro protezione l’ultimo modificare % i cambiamenti PFE Pfizer Inc 48.36 -0,55 -1,12% BNTX BIONTECH SE 155.92 -1.44 -0,92%

Sul agenda economicaA gennaio, le vendite di case esistenti sono aumentate del 6,7%, secondo la National Association of Realtors. Ciò segue un calo del 4,6% più del previsto a dicembre a causa di prezzi più alti e scorte inferiori. I prezzi delle case hanno raggiunto in media il record di $ 362.800.

Anche il Leading Economic Index di gennaio del Conference Board è sceso dello 0,3%.

Bitcoin è sceso sotto il livello di $ 40.000.

