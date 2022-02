Il giocatore da $ 200 di Kanye West sarà l’unico modo per ottenere il suo prossimo album, Donda 2

Il contenuto esclusivo della piattaforma è uno dei modi migliori per vendere hardware, sì, artista Precedentemente noto come Kanye Westannunciato tramite Instagram che il suo prossimo album, Donda 2, “sarà disponibile solo sulla mia piattaforma, The Stem Player. Non su Apple Amazon Spotify o YouTube”.

Mentre la logica di Yi è separata da altri artisti Chi ha recentemente parlato della posizione di Joe Rogan su Spotify e della netta differenza tra di essa Affare da 200 milioni di dollari Per l’importo che li paga, la conclusione è la stessa. come è scritto In un altro post“Gli artisti oggi ottengono solo il 12% dei soldi guadagnati dall’industria. È ora di liberare la musica da questo sistema oppressivo. È ora di prendere il controllo e costruirne uno nostro. Vai su stemplayer.com ora per ordinare”.

album Programmato Verrà lanciato martedì 22 febbraio.

il 200 usd giocatore stelo Lanciato lo scorso anno in collaborazione con Kano Computing, è stato spedito con l’album di debutto di Donda in modo da poter affrontare qualsiasi canzone con i cursori di luce sensibili al tocco inclusi nella sua copertina beige. “Attualmente ne abbiamo 67.000 disponibili e ne stiamo facendo 3.000 al giorno”, ha detto Yi in un altro post.

ha funzionato bene la nostra prova, consentendo ai proprietari di manipolare facilmente diverse parti di una canzone durante l’ascolto, sia per una delle tracce incluse che per qualsiasi altra clip caricata tramite la sua interfaccia basata sul web. Tuttavia, l’aggiunta di loop ed effetti può diventare più complicata. Dispone di 8 GB di spazio di archiviazione, connessioni tramite USB-C, Bluetooth o jack per cuffie da 3,5 mm e un altoparlante da 97 dB.

I dettagli esclusivi del prossimo album sono oscuri: i proprietari di Stem Player costeranno qualcosa per il download? – Ma questa non è la prima esplorazione di Yi di musica in edizione limitata. Nel febbraio 2016, ha pubblicato The Life of Pablo in esclusiva tramite Tidal, twittando che “non sarà mai su Apple. Non sarà mai in vendita”. Il 1° aprile di quell’anno, The Life of Pablo è stato lanciato per lo streaming su Spotify, Apple Music e Google Play – finalmente Ye Composizione di una causa da un tifoso che ha detto di essersi iscritto a Tidal in base alla sua esclusività.

Nel 2017, TMZ ha riferito che Kanye West stava annullando il suo contratto con Tidal e l’outlet Ha detto che è stato conteso per milioni di persone di dollari pensa che l’azienda gli debba. Ha anche citato fonti che affermano che “finirà le procedure esclusive”.

Il controllo della piattaforma dei dispositivi a cui è associata la musica potrebbe rendere questo un ambiente diverso per il rilascio. L’artista ha continuato a postare su Instagram dall’annuncio della scorsa notte – vecchi post su Pete Davidson, Billie Eilish e Kid Cudi scomparsi – condividendo quella che sembra essere una playlist per Donda 2 e ripetendo una recente affermazione secondo cui Apple si è offerta di pagare $ 100 milioni per Donda’s album di debutto.

secondo yi, “Le aziende tecnologiche hanno reso la musica praticamente gratuita, quindi se non indossi scarpe da ginnastica e i tour non le mangiano. Jay-Z ha creato il Tidal e i falsi media lo hanno attaccato. Bene, nelle parole di mio fratello maggiore. Vieni a prendermi. Sono pronto a morire in piedi perché non vivo più in ginocchio. Dio mi copra. Gestisco questa azienda al 100% e non devo chiedere il permesso. Questa è la seconda generazione di giocatori di videogiochi, e abbiamo più cose su cui lavorare. Sento quello che ho provato nel primo episodio del documentario”. Il documentario che cita è Jin Yeohapparso per la prima volta su Netflix.