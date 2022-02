Lock Upp Premiere: Munawar Faruqui si chiude con Kangana Ranaut, dicendo “dhamkiyan mat dijiye”. Guarda | serie web

Nuova promozione per Kangana RanautLock Up uscirà prima della premiere della serie domenica. Lo spettacolo andrà in onda su MXPlayer e Alt Balaji e vedrà Kangana assumere il ruolo di “carceriere” con celebrità controverse come prigionieri. Uno dei prigionieri nello spettacolo è un comico Munwar Farooqiche in precedenza non era amico di Kangana nel mondo esterno. LEGGI ANCHE: Quando Faruki ha sbattuto Minwer Kangana Ranaut su Twitter prima che Lock Upp la convocasse per assumere sua sorella come manager

Nel promo, Kangana e Munawer si vedono suonare le corna fin dall’inizio. Kangana gli chiese: “Menwar, perché sei qui? Vorrei che tu non fossi qui per scherzare con me. Mazaak kar rai rai hu yaar. Scherzo hm bhi tuh mar saket hina (sto solo scherzando. Posso fare una battuta giusto?).” Munawwar rispose: “Bas thuda Funny nahi tha (solo che non era molto divertente).”

Munawar ha aggiunto: “La stessa commedia di Mujji sta cambiando Nahi Karna Hai. Kalakaar kranti nahi la pagaya aaj tak (non voglio cambiare nulla della mia commedia. Nessun artista è stato in grado di rivoluzionare il proprio lavoro).” In questo momento, Kangana è rimasta scioccata, notando che era un’artista a farlo. Ha detto: “Agar yahan pe saza-e-maut hoti toh inko de di jaati (avrei pronunciato la condanna a morte contro di lui se lo avesse permesso).” Accanto a lei, il comico Sunil Pal è visto ridere.

Munawwar disse: Mereko dhamkiyan mat dijiye (Non minacciarmi).

Nei tweet pubblicati nel 2020 e nel 2021, ha criticato Kangana per i suoi commenti sul nepotismo e altre questioni. Entrambi dovrebbero attirare ancora una volta l’attenzione sullo spettacolo a causa delle loro ideologie politiche molto diverse.

L’anno scorso, Munwar ha trascorso un mese in prigione a Indore dopo che il figlio dell’MLA del BJP ha presentato una denuncia alla FIR e ha accusato il comico di aver ferito i sentimenti religiosi in uno dei suoi spettacoli di cabaret. Più tardi, a novembre, è stato preso di mira dopo che la polizia di Bengaluru ha rifiutato il permesso di assistere al suo spettacolo di cabaret in città tra le proteste di gruppi indù.

Altri concorrenti di Lock Upp includono Nisha Rawal, Karanvir Bohra, Poonam Pandey e Babita Phogat.