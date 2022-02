Il governo ucraino raccoglie 8 milioni di dollari in criptovaluta in appello al crowdfunding

LONDRA (Reuters) – Il governo ucraino ha raccolto quasi 8 milioni di dollari in criptovalute dopo aver pubblicato appelli sui social media per donazioni di bitcoin e altri token digitali, secondo la società di analisi blockchain Elliptic.

L’account Twitter ufficiale dell’Ucraina ha lanciato un appello per le donazioni di criptovalute sabato dopo che la Russia ha invaso il paese, pubblicando indirizzi di portafogli digitali per monete tra cui bitcoin ed ether.

Il vice primo ministro ucraino Mikhailo Fedorov ha twittato gli indirizzi del portafoglio. “Stai con il popolo ucraino. Ora accetti donazioni in criptovaluta”, ha scritto Fedorov, che è anche il ministro della Trasformazione digitale.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

Le donazioni sono arrivate domenica quando i veicoli militari russi sono entrati nella seconda città più grande dell’Ucraina, Kharkiv, domenica e le esplosioni hanno scosso gli impianti di petrolio e gas nel quarto giorno di combattimenti nel più grande attacco a un paese europeo dalla seconda guerra mondiale.

Entro le 10:30 GMT di domenica, gli indirizzi per il portafoglio avevano ricevuto 7,9 milioni di dollari in criptovalute tramite quasi 11.500 donazioni, con sede a Londra. detto ellittico. L’azienda tiene traccia del movimento delle valute digitali sulla blockchain, un registro pubblico che registra le transazioni di criptovaluta.

Il ministero della Trasformazione digitale ucraino non ha risposto immediatamente alle richieste di commento.

L’attrazione del crowdfunding delle valute digitali non ha precedenti. Sebbene alcuni paesi come El Salvador abbiano adottato le criptovalute, l’appello dell’Ucraina per le donazioni dirette è il primo del suo genere. Non era chiaro il motivo per cui Kiev avesse utilizzato i soldi.

Elliptic ha affermato questa settimana che anche le donazioni di criptovalute ai volontari ucraini e ai gruppi di hacker sono aumentate da quando la Russia ha lanciato la sua invasione giovedì.

Le donazioni a tali gruppi, alcuni dei quali hanno fornito attrezzature alle forze governative, sono aumentate a gennaio quando la Russia ha ammassato le sue forze vicino al confine ucraino prima della sua invasione.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

(Segnalazione di Tom Wilson; Montaggio di Ed Osmond)

I nostri criteri: Principi di fiducia di Thomson Reuters.