Ucraina. La Russia è pronta per la guerra? Aumento dell’attività militare

Le immagini satellitari documentano le operazioni militari in Bielorussia, Crimea e in diverse parti della Russia occidentale vicino al confine con l’Ucraina. Lo ha annunciato venerdì la società statunitense Maxar.

Maxar riferisce che le foto mostrano un folto gruppo di elicotteri nel nord-ovest della Bielorussia e l’uso di carri armati, mezzi di trasporto del personale e attrezzature di supporto dell’equipaggio da combattimento all’aeroporto di Millerovo nella regione di Rostov. A circa 26 km dal confine con l’Ucraina.

– A questo punto, credo fermamente che Putin abbia già preso la decisione di invadere. Abbiamo motivo di pensarlo così, ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante il suo discorso a seguito di un incontro virtuale con i leader di nazioni chiave della NATO, inclusa la Polonia. In tal modo, ha fatto riferimento alla “significativa capacità di intelligence” degli Stati Uniti.

