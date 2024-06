L’aurora boreale su Marte può essere bella, ma anche pericolosa

Il Sole sta attualmente entrando nel massimo del suo ciclo di attività. I prossimi mesi ci porteranno altri brillamenti solari ed espulsioni di massa coronale (CME). Sulla Terra, questo significa potenziali problemi con alcuni sistemi di comunicazione e la possibilità di vedere la straordinaria aurora boreale. Il nostro pianeta non è l’unico posto nel sistema solare dove possiamo osservarne gli effetti, poiché sono stati registrati anche da strumenti di misura su Marte.

L’evento più grande analizzato, registrato il 20 maggio, è stato caratterizzato da un brillamento solare X12 e da un’espulsione di massa coronale associata. Raggi X, raggi gamma e un flusso di particelle cariche furono sparati verso Marte. Come si è scoperto, così tanta energia aveva colpito la superficie del pianeta che le immagini in bianco e nero scattate dalle telecamere di navigazione di Curiosity hanno iniziato a cadere, ricoprendosi di linee e punti causati dalla collisione di particelle cariche con gli elettroni.

Se gli astronauti si trovassero accanto a Curiosity in quel momento, riceverebbero una dose di radiazioni di 8.100 microgray, che equivalgono a 30 radiografie del torace. Anche se questa quantità non è fatale, si tratta del più grande aumento di radiazioni misurato da quando la navicella spaziale è atterrata 12 anni fa. Tuttavia, ciò non significa che gli astronauti saranno completamente indifesi.