L’attacco della Russia all’Ucraina. Joseph Borel: La Russia intende installare armi nucleari in Bielorussia

Secondo il diplomatico dell’UE Joseph Borel, la Russia intende dispiegare armi nucleari in Bielorussia. In precedenza, il presidente Vladimir Putin ha deciso di mantenere le forze di sicurezza in allerta. “Questa è una mossa molto pericolosa”, ha avvertito Borel.

– Lunedì i ministri della difesa dell’UE discuteranno insieme i piani per la fornitura di armi per un valore di 500 milioni di euro all’Ucraina, comprese le armi difensive per contrastare le forze russe – ha affermato lunedì il capo della diplomazia dell’UE. – Gli Stati membri devono fornire queste armi e coordinare (…) cosa fanno con queste risorse – ha affermato Joseph Borel prima di una riunione virtuale dei ministri della Difesa dell’UE.

– I combattimenti sono aspri, Kiev si oppone (…), e la Russia paga un alto numero di vittime, ma dobbiamo fornire munizioni, dobbiamo fornire grandi quantità di cannoni e equipaggiamento anticarro. Più carburante (…) per carri armati, aerei. Tutti questi devono essere integrati, ha sottolineato Borel.

Domenica, il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di mettere in massima allerta le forze di difesa russe. Come ha detto Borel, la Russia vuole mantenere le armi nucleari in Bielorussia. “Questa è una mossa molto pericolosa”, ha avvertito.

Il comando di Putin

Domenica, il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato un ordine militare per stazionare truppe russe Le forze motivazionali sono in allerta. Secondo Associated Press e Reuters, si tratta di una potenza nucleare che opera sotto un “regime speciale pronto per la guerra”.

Putin ha affermato di aver incaricato il ministro della Difesa Sergei Shoigu di mantenere le forze di difesa in attesa a seguito delle “dichiarazioni di aggressione della NATO” da parte dei principali paesi della NATO.

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha chiamato l’ordine del presidente russo Vladimir Putin di mantenere le forze nucleari in allerta “e” irresponsabile”.

Reazione di Berlino

Lunedì, la televisione tedesca ARD ha annunciato domenica che il governo tedesco aveva criticato la decisione di Putin. “Naturalmente, prendiamo molto sul serio le dichiarazioni del presidente russo”, ha affermato il portavoce Stephen Hebstreet. “Diventa anche chiaro quanto sia irresponsabile la minaccia”, ha aggiunto.