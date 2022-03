L’attacco della Russia all’Ucraina. Il presidente Andrzej Duda durante il Consiglio di sicurezza e sicurezza sui combattimenti in Ucraina

A partire da una riunione del Consiglio di sicurezza e sicurezza martedì, il presidente Andrzej Duda ha preso atto della situazione in Ucraina. Ha detto che mentre le truppe russe avevano “un enorme vantaggio”, l’Ucraina “aveva una cosa che nessuna statistica potrebbe mostrare: persone che sono assolutamente determinate a difendere la loro patria”.

Il Consiglio di sicurezza e sicurezza si è riunito martedì pomeriggio. È rimasta Nominato dal presidente Andrzej Duda nel dicembre dello scorso anno. Era composto da rappresentanti dei servizi in divisa, con esperienza nel servizio militare, e rappresentanti del mondo scientifico.

All’inizio della sessione, Andrzej Duda ha menzionato nel suo discorso l’invasione russa dell’Ucraina. Il combattimento lì dura per il tredicesimo giorno.

“Guardo con grande interesse e ammirazione alla lotta del popolo ucraino per l’indipendenza, per il proprio Stato, per l’indipendenza e per la sovranità dell’Ucraina”, ha sottolineato il presidente.

Ha anche confrontato le forze delle forze russe e ucraine all’inizio della guerra. Ha sottolineato la necessità di concentrarsi sull’esercito statunitense e ha affermato che ora è ancora più importante con l’esercito russo.

– Dopo più di 10 giorni di continui combattimenti, dopo tutto, c’era una cosa in Ucraina, che non si riflette in nessuna statistica: coloro che sono assolutamente determinati a difendere la propria patria. Si scopre che lo spirito dà una forza immensa nella lotta contro la materia – ha detto.

IL PRESIDENTE: Da un lato, abbiamo perso la voglia di combattere le truppe russe, e dall’altro, gli ucraini assolutamente determinati

– Ma soprattutto, da un punto di vista militare si scopre che gli ucraini sono stati in grado di schierare questo enorme esercito russo su larga scala – ha osservato Andrzej Duda. Come ricorda, l’intera faccenda – si chiamava “funzione speciale” – era originariamente prevista per pochi giorni.

Commentando gli eventi dietro il confine orientale, Andrzej Duda ha aggiunto: “È necessario parlare di (…) come progettare questo processo di modernizzazione dell’esercito polacco per difendere efficacemente la patria in qualsiasi momento”.

