L’anello di Elden e il mercato del Rodano Nero. I giocatori vendono “monete” di gioco con soldi veri su eBay

Elden Ring è un’altra produzione richiesta dal software e ci sono voluti alcuni giorni dopo la premiere affinché i giocatori utilizzassero le meccaniche disponibili nel gioco per acquisire le proprie abilità. I fan più esperti vendono le rune con soldi veri.

Un giornalista dell’Eurogamer britannico ha deciso di dare un’occhiata a eBay, dove è rimasto sorpreso dal gran numero di offerte per le rune dell’Elden Ring. L’editore ha deciso di descrivere le sue impressioni sull’acquisto di due milioni di rune per £ 11 e l’intera procedura sembra molto semplice:

Basta una rapida occhiata a eBay per vedere che le rune si vendono con soldi veri. Le rune, come gli spiriti nei giochi di Dark Souls, sono la valuta nell’Elden Ring. Grazie a loro, puoi far salire di livello il tuo personaggio o acquistare oggetti ed equipaggiamento. Ora puoi acquistarli al mercato nero.In effetti, ciò che acquisti è una promessa di viaggiare in un altro mondo in un processo di evocazione meccanica piuttosto confuso in produzione per raccogliere una pila di rune dorate, oggetti che possono essere utilizzati per ottenere le rune pronto per la spesa. I prezzi di Eurogamer vanno da cinque milioni di toni a circa 60 £ 20 milioni per RON.