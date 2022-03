Kaśka Sochacka przekazała nagrodę pieniężną za O! Lśnienia na Ukrainę [WIDEO]

Kaika Suchaka na piątkowej gali rosdanya Oh! Lśnień 2022 zostala wyróżniona nagrodą w kategorii Muzyka popularna (ZA Ciche dni album), za co zgarna 10 soldi. umiliazione. Zdobyła także nagrodę główną – Olney 2022za co odebrała czek na 30 centesimi. umiliazione. Artystka nie mogła być obecna na gali rozdania nagród w Krakowie, zamiast tego nagrała Organizatorom krótkie wideo z Bydgoszczy, gdzie gra koncert. Podczas przemowy poinformowała, że ​​​​zdecydowała się przekazać nagrodę finansową na rzecz Ucraina.

Resztę artykułu znajdziesz pod materialełem wideo:

Kaśka Sochacka oddaje Ukrainie nagrodę pieniężną za O! Lunienia

Dziękując za wyróżnienie, poinformowała publiczność, że swoją wygraną zdecydowała się przekazać potrzebującym uchodźcom z Ukrainy. Kaika Sushaka Ogozita:

Resztę artykułu znajdziesz pod materialełem wideo:

Pozostałymi laureatami w plebiscycie O! Lśnienia – Nagrody Kulturarne Onetu i Miasta Krakowa zostali: Jakob Shulchik, Konrad Aksenovic, Maciej Store, Wilhelm Sasnal, Adam Simsek, Magdalena Ruska, Lukasz Semlat, Dominika Bednarczyk, Maja Klikzyowska, Polina Przebiz me Kuba Więcek Trioa nagrodę specjalną od redakcji magazynu “Vogue Polska” zgarnęła artystka wizualna Majorzata Mirja Tas.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się z nami, pisząc maila ha cambiato indirizzo: plejada@redakcjaonet.pl.

Dziękujemy, że przeczytałaś / eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z yciem gwiazd, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!