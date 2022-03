Coca-Cola Jedinak opuszcza rosyjski rynek? Informazioni Sprzeczne

Koncern Coca-Cola i Danone si trovano in un negozio di vini rossi – podał w sobotę białoruski niezależny portal Nexta. Citi a informację PAP w swoim komunikacie.

Na stronach koncernów nie ma potwierdzenia tych wiadomości. W przypadku Coca-Coli to zresztą zupełnie sprzeczne wieści do tych, które rosyjska agencja TASS podawała w czwartek.

– Wszystkie obiekty operacyjne, produkcyjne e logistyczne Coca-Coli w Rosji działają. Jesteśmy w pełni odpowiedzialni przed partnerami, społeczeństwem i tysiącami naszych pracowników w Rosji. Naszym najwyższym priorytetem jest bezpieczeństwo naszych pracowników – informowała TASS. Miała per informare l’utenza e il consumo di Coca-Cola HBC.

Zobacz dice: Bloomberg: Shell kupuje rosyjską ropę z rekordową zniżką

Informazioni sull’attività interna



Pubblicazione di informazioni su TASS per la pubblicazione di contenuti multimediali in un elenco di informazioni o “przejściu na Pepsi” wielu częściach świata. a powinno wywołać reakcję koncernu i sprostowania. Poprosiliśmy w piątek o potwierdzenie tych rewelacji od rzecznika tej szwajcarskiej spółki, która jest trzecią największą firmą butelkującą i dystrybuującą napouncie ameryka. Zwróciliśmy się też do jej polskiego oddziału. Niestety odpowiedź nie przyszła do dzisiaj.

Rosja i Ukraina a 20 proc. rynku



Na stronach internetowych szwajcarskiej spółki widnieje tylko informacja o przekazaniu miliona euro dla Czerwonego Krzyża w Ukrainie io utworzeniu funduszu pomocy dla pracownyików Ukrainnu.z Na wsparcie uchodźców w krajach ucieczki spółka przeznaczyła 550 tys. Euro – Pisa Zoran Bogdanovic, Direttore Generale di Coca-Cola HBC AG.

Dalszy ciąg tekstu pod materiałem wideo

W piątek brytyjski dziennik podawał “Indipendente”, Coca-Cola HBC wstrzymało produkcję w Kijowie. Dla spółki rynek Rosji i Ukrainy fino a 20 punti percentuali. sprzedanych butelek napojów. Coca-Cola HBC działa w 29 krajach na trzech kontynentach e obsługuje populację 595 mln ludzi. W Europeie ma swoje zakłady m.in. w: Grecji, Irlandii, Austrii, Szwajcarii i Włoszech, jak również w krajach Europy środkowo-wschodniej. Amerykański koncern Coca-Cola kontroluje 23.2 proc. Akcji Coca-Cola HPC.

Do Coca-Cola HBC Russia należy 10 fabryk produkujących napoje gazowane i soki w takich miastach, jak Moskwa, St. Pietroburgo, Samara, Jekaterinburg, Nowosybirsk, Krasnojark e Władywostok, regione di Rostowski.

Grupa Danone ma z kolei w Rosji 20 zakładów produkujących: świeże produkty mleczne, odżywki dla niemowląt, produkty do żywienia medycznego, wodę.

Jak zwrócił uwagę serwis BBC, pojawienie się na rosyjskim rynku marek takich, jakich jak Coca-Cola, “symbolizowało początek nowych czasów” – pisze PAP.

W odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę wiele międzynarodowych koncernów wstrzymało działalność w Rosji – m.in. marki technologiczne, samochodowe, odzieżowe. Informativa sulla privacy: Apple, Adidas, BMW, Audi, Ericsson, Ford, Ikea, Lenovo, Microsoft, Nike, Renault e Visa.