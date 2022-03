Gigantyczne obroty i zmiana nastrojów na GPW (RELACJA) – Puls Biznesu

Zapraszamy na nasz relację z poniedziałkowych wydarzeń związanych z wojną na Ucraina oraz towarzyszącym im działań na cinie politycznej e reakcji rynków.

17:21 Listę najaktywniejszych walorów otwiera PKO BP, a podium znalazły się także JSW (w ciągu dnia mocno drożało) i Pekao.

17.16 WIG20 na zamknięciu sesji wzrósł o 0.84 proc. ha fatto 193494 baguette. Obroty na całym rynku wyniosły prawie 3,7 mld zł, a zmienność notowań dała spora.

Wśród Blue chipów o 6 proc. podrożało PGNiG, o 5,5 proc. PGE, dispositivo około 4,5 proc. Lotos e PKN Orlen. Odbił kurs Pekao, dołowały natomiast frankowe banki – PKO BP i Santander.

17:03 Corso EUR / PLN znów odbił się od bariery 5 zł

16:05 Analisi BNP Paribas Polska uważają, że RPP podniesie stopy o 125 pkt baz.

W komunikacie z 1 marca NBP stwierdził iż devecjacja złotego nie jest spójna z Fundamentami gospodarki, ani z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej. W świetle sytuacji rynkowej na jutrzejszym posiedzeniu RPP spodziewamy się podwyżki stopy referenceencyjnej o 125pb do 4%. pic.twitter.com/L0vKYWbbUI – BNP Paribas o Rynkach (BNP_rynki) 7 marzo 2022

Kurs stessogo BNP Paribas na GPW spadał o 6,4 proc. Sto scherzando con najgorszy wynik w sektorze. Obroty są Jednak Skromne – mniej niż 1 milione di zloty.

15:45 Obroty akcjami Pekao e PKO BP to obecnie łącznie 878 mln zł. Kurs pierwszego odbija, drugiego – spada (franki). Na WIG przekroczyły właśnie 3 mld zł.

15:38 Początek sesji w USA Neutrale. S & P500 lekko pod kreską, da Nasdaq a rośnie, a spada.

15:38 Stratedzy JP Morgan ha aggiunto una lista di cose da fare con i colori rosa, il prezzo da pagare è stato aggiunto.

15:21 Krzysztof Półgrabia, wiceprezes Pamapolu, kupił na sesji 7 marca 22 tys. akcji po średniej cenie 5,5568 zł. Co ciekawe, 2 marca menedżer sprzedał spory pakiet akcji, które w ostatnich dniach mocno podrożały.

15:10 Amerykanie naciskają, ale Niemcy są niechętni wprowadzeniu limitga na rosyjską ropę naftową. Un przynajmniej “na razie”. Kanclerz Niemiec przyznaje, że dywersyfikacja źródeł energii dla Unii Europejskiej nie ma szans nastąpić w najbliższym czasie.

Cena a casa tua. Il Brent ze 139 fa $ 122, WTI $ 130 per $ 117.

14:48 Rząd przedstawił rozwiązania, które mają ułatwić pomoc Ukraińcom w Polsce. Specjalna ustawa, przyjęta już przez Radę Ministów, pozwoli m.in.:

obywatele Ukrainy będą mogli przebywać w RP przez 18 myesięcy na zasadach legalnych – podejmować pracę i będą mogli przedłużyć Dieci acri do 3 latitude.

przekazanie wsparcia finansowego Polakom, którzy pod swój dach przyjęli rodziny Ukraińskie – fino a 40 zł dziennie, czyli ok. 1200zł miesięcznie, które będzie trafiało za pośrednictwem samorządów przez okres 2 miesięcy.

specjalną rezerwę celową, która będzie poprzez wojewodów dystrybuowana do samorządów.

JST otrzymają wsparcie budżetowe potrzebne do realizacji wszelkich dodatkowych zadań w zakresie dostępu np. dzieci i młodzieży do systemu edukacji czy w kontekście służby zdrowia.

13:50 Kontrakty na indeksy amerykańskich giełd mają czerwone odcienie, ale skala przeceny została nieco ograniczona.

13:33 Według CNN, Rosyjskie czołgi stoją na pozycjach między blokami mieszkalnymi pod Kijowem.

13:29 Złoty też zareagował pozytywnie na impuls ze Wschodu.

Kurs oddala się od 5 zł.

13:23 Jutro decyzja RPP o stopach procentowych. Pojawiają się spekulacje o dużej podwyżce (nawet 100 pkt baz.), chwilę temu były też świeże dane o załamaniu na rynku kredytów hipotecznych. Nic więcej dziwnego, że rekomendacje dla giełdowych deweloperów idą w doł.

Rekomendacja dla pięciu deweloperów poszły w dó https://t.co/xYGXD32wU1 – Kamil Zatoński (pulsinwestora) 7 marzo 2022

13:13 Krótko po przedstawieniu żądań przez Rosjan, WIG20 wyszedł na plus.

Trzecia runda rozmów Rosjan z Ukraińcami dziś o godz. 16 Chasso Localnego.

13:01 Średnia cena za galon benziny w USA wzrosła w ubiegłym tygodniu o 11 proc. me wyniosła 4.09 USD (około 4.97 z za litro). A średnia, podczas gdy najdrożej było napełnić bak w Kalifornii ($ 5.288/gal). Tac Drogo Ne Di O Aude Lipka 2008 p.

12:51 O co właściwie chodzi Rosjanom w tej wojnie? Da Wyożył a Właśnie rzecznik Kremla.

Ukraina ma zmienić konstytucję i wycofać wnioski o wejście do jakichkolwiek paktów (chodzi rzecz jasna o UE i NATO).

Ukraina musi uznać Krym za rosyjski, a Donieck i Ługańsk mają się stać niezależnymi państwami.

Jeśli te warunki zostaną spełnione, Rosja “natychmiast” zatrzyma działania Militarne.

12:40 Powszechne akcje humanitarne dla obywateli Ukrainy dotyczą m.in. zbiórek żywności. Zdaniem analityka to uzasadnia wzrost kursu kilku spółek z GPW.

12:39 Maccheroni Polski a Gedna Ze Goyazed Ustatnech Denny.

O rosnącym popycie na makaron, kosztowych problemach branży i potencjalnym wpływie wojny na całą, światową spożywkę, mówi prezes giełdowych Makaronów Polskich.

12:11 È una società di ascolto, które odwracają się od Rosji i Białorusi dołącza American Express. Pesce…

11:55 Według agencji Ukrinform, negocjacje między Ukrainą e Rosją mogą się zacząć w poniedziałek o godz. 14 czasu lokalnego, ale Możliwe, że będą przełożone „z powodu problemów logistycznych deabacji ukraińskiej“.

11:50 Należąca fare naszego właściciela, grupy ujawniła Bonnier, Gazeta “Dagens Nyheter” Zee” … intensywna kampania PR, w która zaangażowani byli czołowi Gracze rekrutowani bezpośrednio Ze szwedzkich Urzedow Państwowych Ooraz świata Biznesu, utorowała Dröge non wydania Zgody przez Szwecję g budowę gazociągu Nord Flusso”.

Si accomodi. Bloomberg

11:30 Według wicepremiera Ukrainy, Moskwa zgodziła się na otwarcie korytarzy humanitarnych w celu ewakuowania ludności cywilnej, ale zaproponowała przy tym, di mieszkańcy atakowanych astukraiński

11:21 Notovia palladu ustanowiły rekord ora. Metallo, wykorzystywany min. w motoryzacji drożeje w obawie o przyszłe problemy z jego dostawą z Rosji. W tm roku zdrożał już o 76 proc.

Ilya Nemushin/Reuters/Forum

10:45 Banca centrale di Szwajcarski (BNS) deklaruje gotowość do interwencji na rynku walutowym, aby przeciwdziałać umocnieniu się franka. Pesce…

10:16 Załamanie notowań złotego, zdaniem ekonomistów Banku Pekao, skłoni RPP do wyższej niż wcześniej oczekiwano podwyżki stóp procentowych podczas wtorkowego posiedzenia.

„È Ranji Junjungo Orasta Problema Kwestia Kursu Walutowego.com. Jego poziom i dynamika stwarzają obecnie ryzyko pogłębienia szoku cenowego, a dotychczasowa, skoordynowana interwencja NBP i MF nie wystarczyła, di zrówonoważyć wzrost premii.zasłryzyła Questo è il motivo per cui è stato eseguito il processo di elaborazione di un processo di ricerca e sviluppo di RPP. Zamiast spodziewanych wcześniej 50 pb., stopy procentowe najbliższym posiedzeniu wzrosną o 100 pb.“- napisano w raporcie Banku Pekao.

9:55 Rubel Nadal Toni. W poniedziałek traci kolejne 8 proc. na rynkach zewnętrznych. Pesce…

9:33 Droższa ropa uderzy Abbiamo wzrost globalnego PKB. Goldman Sachs Bank ocenia, że ​​​​w przypadku USA ograniczy wzrost o 0.3 proc., zaś Eurolandu o 0.6 proc.

Wzrost a $ 20 #PKB USA 🇺🇸 o 0,3%, uno Strefy Euro 🇪🇺 o 0,6% – Goldman Sachs. – Macronext (Macronextcom) 7 marzo 2022

9:30 Scherzo Bitcoin najtańszy od tygodnia, jego wycena spadła poniżej 38 tys. dollaro Americano. Na wartości tracą też inne popularne kryptowaluty.

9:15 Parrucca 20 zaczął poniedziałkowe notowania od blisko 1.04-proc. Spadco, Do 1898,74 baguette.

9:00 W poniedziałek gaz w Europie drożeje; w Hollandii ceny kontraktów wzrosły o 17 proc., do 225 euro per MWh, co scherzo ora rekordem. Pesce…

8:42 Jeszcze w marcu cena ropy na światowych giełdach może przebić “niewyobrażalny” do niedawna poziom 200 USD da baryłkę.

8:25 Dollaro USA 4,55 zloty, euro 4,94 zloty, Russian express 4,94 zł, a funt nieznacznie powyżej 6 zł. Jeszcze nikt miesiąc temu nie przewidywał takiego cinariusza, a obecnie wydaje się, że złoty może być jeszcze tańszy – pisze w porannej analizie Michał Stajniak, starszy analityk rynków finansowych w XTB.

8:10 Unijne sankcje obejmą 54 proc. białoruskiego eksportu do Unii Europejskiej, co może doprowadzić do zmniejszenia tegorocznego PKB tego kraju o 5 proc. – szacuje Polski Instytut Ekonomiczny. Pesce…

7:58 Panika opanowała globalne giełdy paliw, oceniają maklerzy. Prezzo di vendita Brent w Londynie skoczyła do niemal 140 USD da baryłkę. Pesce…

7:49 Indeksy w Azji kończą poniedziałkowe notowania mocnymi spadkami.

7:44 Po poniedziałkowym spadku do rekordowo niskiego poziomu, indyjska rupia stała się w tym roku najgorsz walutą w Azjiponieważ rosnące ceny ropy podsyciły obawy o bilans płatniczy kraju.

7:10 Tego należało się spodziewać. W obliczu rosnącego zapotrzebowania na bezpieczne aktywa, wycena kontraktów terminowych na złoto przebiła ważny psychologiczny opór na poziomie 2 tys. dollaro USA / u.

Si accomodi. Andrey Rudakov/Bloomberg

6:57 Rząd Korei Południowej zerwał współpracę z siedmioma rosyjskimi bankami con tym z Centralnym Bankiem Rosji.

6:55 Nato da qualche anno in più: da EUR/PLN con riferimento a 4,9429, data di nascita marzo 2004 r.

6:50 Notowania roby poszybowały zbliżając się do bariery 140 dollari USA. Prezzo di acquisto da parte di un paio di dollari in vendita a prezzo ridotto a 200 USD, analisi dettagliata BofA.

Si accomodi. Bloomberg

6:42 Choć Productenci gier utracą przychody z rynku rosyjskiego, to nie będą one znaczące, a niezadłużony i Genujący gotówkę sektor może być jednym z bardziej odpornych na GPW. Pesce…

6:41 Śnieżka na razie nie widzi przesłanek, które wskazywałyby na utratę możliwości kontynuacji działalności grupy w Ukrainie.

6:35 Drożejąca na potęgę ropa przecenia indeksy azjatyckich giełd. Parkiet w Hongkongu zszedł do najniższego poziomu od sześciu lat. Benchmarkowy cade MSCI Asia Pacific spadł w poniedziałek aż o 2,8 proc. zwiększając straty z rekordu osiągniętego w lutym ubiegłego roku do ponad 20 proc. Condividi stawia go na kursie technicznej bessy.

6:31 Produkcja i eksport z zakładów spółki IMC, zlokalizowanych w miejscowościach Czernichów, Sumy i Połtawa zostały Zaieszone z powodu działań wojennych, poinformowała spółka.

Najważniejsze Wydarzenia Minionego Weeku: