Colonnello. Toma ha osservato che la Norvegia, i Paesi Bassi e la Danimarca hanno annunciato il trasferimento di un totale di 65 aerei F-16AM/BM all’Ucraina nel prossimo futuro (circa due anni), e il Belgio ha annunciato altri 30 aerei entro il 2028. Ritiene che in questo modo sarà possibile creare un’ala L’F-16 è composta da quattro squadroni. Tuttavia, l’aereo entrerà in linea gradualmente, con l’arrivo di nuovi piloti ucraini completamente addestrati, e non ci si dovrebbero aspettare effetti “miracolosi” immediati.

Pertanto, è necessaria l’approvazione politica per l’uso degli aerei F-16 non solo sul territorio dell’Ucraina. Finora solo i Paesi Bassi si sono espressi ad alta voce. Finora, questo paese ha annunciato la consegna di almeno 24 aerei. Quindi ci sarà almeno una grande partizione. Diventerà un’unità specializzata negli attacchi alle basi aeree russe? Forse anche altri donatori sarebbero d’accordo a portare a termine gli attacchi?

In entrambi i casi, colpire le basi aeree sul territorio della Federazione Russa non sarà né facile né sicuro. Inoltre, è noto che gli F-16 ucraini riceveranno (lo hanno già fatto?) moderni sistemi di autodifesa, radar migliori e forse anche sistemi di guerra elettronica. Possiamo anche immaginare che arriveranno con armi aria-terra di precisione con una gittata di decine o addirittura centinaia di chilometri. Tuttavia, questi non sono ancora velivoli di quinta generazione in grado di planare tra le zone di difesa aerea nemiche.