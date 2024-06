Zbigniew Ziobro rompe il silenzio. “Antica provocazione e abominevole vessazione”

Come ha commentato Zbigniew Ziobro la ricerca?

“Dopo che mi è stato diagnosticato un cancro all’esofago e ai linfonodi gastrici, ho subito un’operazione complicata e il team investigativo sa benissimo che sono in cura. E per alcune settimane, l’ufficio del Sejm ha trattenuto il mio congedo per malattia fino a luglio. 7 ,” di Zbigniew Ziobro sul sito di X. Si legge nel post.