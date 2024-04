La Women's Tennis Association annuncia la questione di Iga Svetek. Questa è una notizia ufficiale

Iga Svetek è da oltre due anni l'indiscussa regina del tennis femminile. La polacca è diventata ufficialmente leader mondiale per la prima volta nella classifica il 1 aprile 2022 e non vi è alcuna indicazione che concederà questa posizione a qualcuno dei suoi concorrenti. Lunedì scorso la giocatrice di Razin è stata in testa alla classifica delle migliori giocatrici del mondo per la 98esima volta nella sua carriera. Quindi, equivale a leggendario L'americana Lindsay Davenport.

È anche certo che Świentec sarà leader per oltre 100 settimane e non sembra che rinuncerà rapidamente al suo posto di leader. È già tra le dieci giocatrici più memorabili della storia del tennis, davanti solo alle grandi leggende di questo sport. La situazione attuale a Švetek è eccezionalmente calma. Pole ha 10.835 punti e Aryna Sabalenka, che la insegue, ha “appena” 8.045 punti. Il vantaggio del nostro concorrente è enorme.

Come se ciò non bastasse, tra pochi giorni inizierà il periodo che Świątek ama di più. TI tennisti si sposteranno sui campi in terra battuta. Non ci sono illusioni sul fatto che Świątek sia un esperto e senza rivali sulla terra battuta. La WTA dichiara il controllo assoluto sul nostro giocatore in questa fase della stagione. “Conosciamo tutti bene questa disposizione: la competizione nel circuito si sposta sulla terra battuta, tutti scivolano un po', e alla fine Iga Švetic diventa la campionessa del Roland Garros” – si legge sul sito della WTA [WIĘCEJ TUTAJ].