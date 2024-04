Il Nubia Flip è in vendita. Questo pieghevole è molto economico

Il Nubia Fold mostrato a Barcellona è stato messo in vendita in Cina. Il dispositivo sarà disponibile anche a livello globale a una frazione del prezzo di altri dispositivi pieghevole.

Smartphone pieghevole ZTE, Nubia Flipè apparso per la prima volta durante la mostra tenutasi a Barcellona nel mese di febbraio Congresso mondiale mobile 2024. Questo dispositivo è una copia di uno smartphone ZTE Libero Flipche ha colpito il mercato giapponese in configurazione 6/128 GB Con il prezzo 63mila yen (1625 złoty polacco).

Nubia Flip è dotato di un modulo interno flessibile Schermo AMOLED Qatar 6,9calPrecisione 1188 x 2790 pixel E rinfrescante Fai 120 Hz. È anche incluso nel kit Schermo esterno rotondo da 1,43 pollici Sulla decisione 466 x 466 pixel. Il display più grande ha un foro nella parte superiore per l'obiettivo della fotocamera selfie HD 16 megapixel. L'array di fotocamere esterne è la fotocamera con risoluzione principale 50 megapixel E un sensore di profondità da 2 megapixel.

Il sistema funziona all'interno della residenza Qualcomm Snapdragon 7 di prima generazionee la cooperazione in Cina almeno con 8 GB di RAM IO Spazio di archiviazione da 256 GB. Il dispositivo consente di utilizzare Reti 5GFornisce anche la possibilità di comunicazione Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 IO NFC. E' inoltre attrezzato Ricevitore per navigazione satellitarelato lettore di impronte digitaliAltoparlanti stereo e porta USB C.

Supportato Nubia Flip Batteria con una capacità di 4310 mAh Con ricarica rapida via cavo 33 watt.

Disponibilità e prezzo

In Cina, il Nubia Flip è disponibile in tre colori (nero, oro e rosa) e tre configurazioni di memoria. La versione base da 8/256 GB costa denaro 2999 yuan (1.623 PLN), devi pagare per la versione da 12/256 GB 3299 yuan (1.786 PLN), mentre il modello con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione ha un prezzo di 3699 yuan (Zloty polacco 2002).

Il prezzo globale dello smartphone sta per iniziare A partire da $ 499 (Zloty polacco 1953).

