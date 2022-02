La Saudi Electricity Company risponde alle accuse di molestie nei confronti di Elon Musk

La US Securities and Exchange Commission ha risposto ai commenti di Elon Musk . In una lettera depositata venerdì presso un giudice federale di New York, la Securities and Exchange Commission ha affermato che i ripetuti check-in con Tesla sono in linea con le aspettative del tribunale che supervisiona l’accordo della società nel 2018.

A quel tempo, Tesla aveva concordato che i suoi avvocati si sarebbero sbarazzati preventivamente di alcuni dei tweet di Musk dopo che uno dei suoi messaggi aveva attirato l’attenzione della Securities and Exchange Commission. determinante Ha visto Musk affermare di essersi assicurato “finanziamenti garantiti” per possedere Tesla a $ 420 per azione. Dopo le indagini, la SEC ha denunciato la lettera costituire una frodecon Tesla e Musk alla fine Approvazione per risolvere il caso per un importo di 40 milioni di dollari.

Ma meno di un anno dopo, la SEC sospettava che Musk non stesse rispettando la sua parte dell’accordo, secondo essa. . Nel 2019 e nel 2020, gli avvocati dell’agenzia hanno scritto a Tesla per chiedere perché alcuni dei tweet di Musk sui numeri di produzione dell’azienda e sul prezzo delle azioni non erano stati approvati dai suoi avvocati. Tesla ha affermato che queste dichiarazioni non erano coperte dalla politica di transazione.

Tesla questa settimana ha accusato la Securities and Exchange Commission di utilizzare le sue risorse per condurre “indagini senza fine e infondate” sulla società e sul suo CEO. Sostiene inoltre che l’autorità di regolamentazione ha infranto la sua promessa di distribuire l’accordo di $ 40 milioni agli azionisti di Tesla, un’affermazione concessa dalla SEC. Nella lettera inviata venerdì, l’agenzia ha affermato che stava lavorando a un piano per pagare gli stipendi degli azionisti e avrebbe avuto maggiori dettagli da condividere entro marzo. Per quanto riguarda l’indagine “interminabile”, l’agenzia ha affermato che “ha cercato di incontrare e consultare gli avvocati di Tesla e del signor Musk per affrontare eventuali preoccupazioni sulla conformità di Tesla e del signor Musk”.

Non è chiaro cosa accadrà dopo che la Securities and Exchange Commission avrà risposto alle accuse di Tesla. la rivista Rapporti Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Alison Nathan ha chiesto alle due parti di risolvere la loro controversia piuttosto che fare pressioni sul tribunale affinché intervenga nella questione.