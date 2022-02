Come si sentono i fan del Coachella riguardo alla revoca delle precauzioni COVID

Coachella Ha recentemente annunciato che abbandonerà tutte le restrizioni COVID-19 (inclusi i mandati di maschere) per il 2022 Musica e Festival delle Arti. I fan sono passati ai social media, condividendo i loro pensieri su questo annuncio.

Coachella e Stagecoach sollevano tutti i requisiti per il vaccino e le mascherine COVID-19 per il Festival della musica 2022

Il Drone Ball Show si svolge a mezzanotte durante la presentazione di Coachella Crossroads: DayOne22: A New Year’s Eve Celebration | Jeff Kravitz / Movie Magic for Coachella Crossroads / Twenty-Nine Palms Band of Mission Indians

Dopo mesi di attesa, Coachella torna a Indio, in California. Questo famoso festival musicale è stato posticipato e successivo annullato È successo nel 2020 a causa della pandemia di Coronavirus (COVID-19).

Di recente, il Coachella Valley Music and Artists Festival ha annunciato che, secondo le linee guida locali, non ci saranno requisiti di vaccinazione, test o mascheratura. (In precedenza, questo festival richiedeva ai partecipanti di mostrare prove di vaccinazione o un risultato negativo del test.)

Di conseguenza, alcuni futuri partecipanti hanno reagito a questo cambiamento di politica. Non tutte le risposte sono state positive, con alcuni utenti dei social media che hanno condiviso seri problemi di sicurezza.

“È stato particolarmente disordinato perché le persone hanno acquistato i biglietti partendo dal presupposto che le persone dovessero essere testate o vaccinate”, ha detto. rosso Utente indicato. “Vorrei andare a un concerto in cui le persone si stanno pre-nascondendo/testando, ma non sono ancora pronto per andare a una festa totalmente senza restrizioni”.

Artisti di spicco Billie Eilish e Harry Styles non hanno risposto ai cambiamenti nei requisiti di sicurezza COVID-19

Alcuni degli artisti che si esibiscono al Coachella sono stati ardenti sostenitori del vaccino COVID-19 e dei requisiti delle maschere. Ciò include i titoli del festival musicale, Billie Eilish e Harry Styles.

Gli artisti Phoebe Bridgers e The Marias, che si esibiranno al festival, si sono già esibiti in concerti dal vivo con le precauzioni di sicurezza del coronavirus. I partecipanti al Coachella hanno notato opinioni contrastanti, anche se la classifica non ha ancora commentato il requisito sollevato di maschera/vaccino.

“Sono sorpreso Billy [Eilish] e Harry [Styles] Sullo stesso thread, un utente di Reddit ha detto, aggiungendo un altro: “I concerti di Harry richiedono vaccinazioni, maschere e test in tutte le sedi. È collegato con CVS per avere una vaccinazione all’orizzonte”.

Gli appassionati di musica hanno condiviso i loro pensieri e le loro politiche su Coachella e altri festival musicali sul COVID-19

Altri festival musicali non hanno annunciato modifiche ai loro protocolli di sicurezza COVID-19. A partire da febbraio 2022, il New York City Governors Ball Music Festival richiede una vaccinazione completa contro il COVID-19 o un risultato negativo del test COVID-19.

“Sto pensando di andare a un festival ad agosto, ma cose del genere mi rendono nervoso”, ha detto un utente di Reddit. “Tutto quello che voglio fare è tornare ai concerti, ma se le persone non applicano i mandati Vax, qual è il punto? So che il COVID può essere contagioso, ma mi sentirei più al sicuro se le organizzazioni decidessero di non fare tutto”.

Sebbene non abbiano annunciato esplicitamente le loro linee guida COVID-19, il When We Young Festival “seguirà tutte le linee guida stabilite dalla città di Las Vegas e dallo Stato del Nevada”, secondo il loro festival. sito web. Questo evento musicale si svolge nell’ottobre 2022.

Per saperne di più sul festival musicale Coachella 2022, visita sito web.

