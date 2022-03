La Polonia aspetta un avversario negli spareggi. Sai quando verrà presa la decisione

La Polonia non sa ancora con chi giocherà nelle qualificazioni ai Mondiali. Tuttavia, è noto quando la FIFA prenderà una decisione in merito.

L’avversario dei polacchi nella prima partita degli spareggi per la promozione al mondiale è stata la nazionale russa. Questo non è più rilevante dopo che il paese ha lanciato un’invasione armata dell’Ucraina. In primo luogo, la nazionale polacca ha rifiutato di giocare con la squadra dell’aggressore, poi la FIFA l’ha sospesa.

In tali condizioni, poco più di tre settimane prima della partita in programma, i polacchi sono rimasti senza un concorrente. La FIFA non ha ancora deciso come uscire da questa situazione.

PZPN non ha ancora alcuna informazione dal quartier generale del calcio su come saranno gli spareggi. Tutto quello che sa è quando tutto deve essere pulito.

– Non sappiamo che dire dei playoff. Avevamo promesso che sarebbe stata presa una decisione entro la fine della settimana. Ma ad oggi non si sa come sarà questa partita di playoff. Vogliamo giocare, vogliamo progredire, ma sicuramente non con la Russia – ha detto a Canal+ ukasz Wachowski, segretario generale della Federcalcio polacca.

I media, alla ricerca di rivali biancorossi, dipingono scenari diversi. Si terrà conto della rappresentanza di Ungheria, Slovacchia e Norvegia.

Una cosa sembra immutata. Se i polacchi si qualificheranno per la partita decisiva, giocheranno contro la Repubblica Ceca o la Svezia. L’incontro si terrà il 29 marzo.