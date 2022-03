Sesto giorno dell’invasione russa dell’Ucraina. “La situazione è molto difficile” [NA ŻYWO]

Il sesto giorno di occupazione dell’Ucraina da parte della Russia è giunto al termine. A quel tempo, furono lanciati allarmi antiaerei a Kiev, tra gli altri, così come nelle regioni di Rvne, Ternopil, Volkhinia, Dnepr e Gramadorsk, nonché nella regione di Kmelnitsky. I russi hanno lanciato un altro attacco missilistico su Kharkiv.









Kharkiv dopo il bombardamento russo

Le forze bielorusse sono entrate in Ucraina ;

; Kharkiv è stata nuovamente bombardata, ci sono vittime e feriti, l’ospedale è stato distrutto;

Un missile russo colpisce una torre della televisione a Kiev;

Volodymyr Zhelensky Intervenuto il Parlamento europeo In videochiamata;

Il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione secondo cui “le istituzioni dell’UE dovrebbero agire per concedere all’Ucraina lo status di candidato all’UE”;

Funzionari ucraini affermano che una colonna russa è bloccata sulla strada per Kiev. Secondo i risultati del Pentagono, i soldati dei residenti sono a corto di carburante e cibo;

Gli Stati Uniti lo annunceranno mercoledì, secondo Reuters e il portale statunitense BNO Chiusura dello spazio aereo per la Russia.

Le bombe sono cadute È nell’ospedale accanto Palazzo residenzialeCompletamente distrutto. Tutte le finestre sono state rotte nell’esplosione e tutte le porte dell’ospedale sono state spazzate via – ha affermato il sindaco di Cytomir Serhi Sukomlin, citato mercoledì sera dall’agenzia Ukrainform.

Stiamo cercando di scoprire il numero delle vittime dell’attacco Il sindaco ha sottolineato. Non sarà una notte tranquilla Avvertito.

L’occupazione russa è stata per decenni la più grande minaccia alla sicurezza euro-atlantica. Chiamiamo le autorità russe Sospendere le operazioni militari e ritirare incondizionatamente truppe da tutta l’Ucraina – Scritto nella dichiarazione congiunta dei leader diplomatici di Polonia, Francia e Germania, rilasciata martedì.

Ora polacca 15:00 Joe Biden presenterà Union State. Il discorso è tenuto segreto fino all’inizio. Il nostro corrispondente americano Paves Zhuchovsky ha ricevuto un estratto dalla Casa Bianca su ciò che Biden avrebbe detto sull’occupazione russa.

La storia ci ha insegnato che se i dittatori non tollerano le conseguenze della loro aggressione, continuano a causare il caos. – Dirà Joe Biden nel suo discorso.

Secondo il corrispondente di RMF FM Roche Kowalski, Gli attacchi aerei sono durati quasi tutto il giorno, ma si sono intensificati dopo il tramonto. Il ministero dell’Interno ucraino riferisce di sparatorie e attentati Citomir Nella parte centrale del paese. Nella città Le case stanno bruciando. Il consigliere del ministero dell’Interno scrive su Internet che i soccorritori stanno ancora cercando di salvare coloro che possono essere soccorsi.

w Charkov È stato effettuato un altro attacco, questa volta sul sito del serbatoio. Cadono anche le bombe Mariupol, intorno a Kiev e Piala SergiuIl campo di addestramento militare è in fiamme.

Così è vissuto il mondo il sesto giorno dell’invasione russa dell’Ucraina. Panoramica degli eventi

Un paio di medici si sono sposati in un ospedale di Kiev. Un’altra offensiva delle forze russe continua in città.

La gente della Transcarpazia prepara migliaia di bottiglie molotov. Attraverso questo si stanno preparando a combattere con l’invasore.

Oggi l’aviazione ucraina ha abbattuto un aereo russo e un elicottero. Il comando di Kiev afferma che furono effettuati quattro raid sulle colonne delle truppe di occupazione.

Proprietari Facebook e Instagram oraz Google e YouTube Martedì, il governo russo ha annunciato di aver bloccato l’accesso ai media. Azioni intenzionali, tra le altre, sono state annunciate oggi in Russia e dallo Sputnik Apple, Microsoft, Twitter o TikTok – Rapporto dell’agenzia di stampa americana.

Dieci edifici residenziali sono stati distrutti da un missile lanciato da Zhytomyr. Sono in corso i lavori per trovare le rovine.

Boeing: “Abbiamo sospeso le principali operazioni a Mosca e chiuso temporaneamente il nostro ufficio di Kiev. Abbiamo anche sospeso i servizi di fornitura, manutenzione e supporto tecnico per le compagnie aeree russe“.

La Banca Mondiale sta preparando un pacchetto di aiuti di emergenza da 3 miliardi di dollari per l’Ucraina.

Business and Industrial Food Market Chamber Imprenditori che operano in Polonia, negozi, sconti, grossisti e supermercati Non vendere beni, prodotti e servizi bielorussi e russi. “Ritirali dalla tua offerta” – chiama l’azienda in una posizione martedì.

Martedì, lo Yat Washhem Institute di Gerusalemme ha condannato fermamente il brutale attacco russo a Bobby Yare a Kiev, un memoriale alle vittime dell’Olocausto. Luoghi sacri come Bobby Who dovrebbero essere protetti e non soggetti a violenza.

Kharkiv, la seconda città ucraina più grande dell’Ucraina, è stata bombardata dalle truppe di Putin. BI difensori civici sono entrati nel condominio e nell’ospedale.

