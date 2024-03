La PlayStation 5 potrebbe essere il più grande successo nella storia delle console Sony. Jim Ryan parla apertamente di PS5

PlayStation 5 è la console più recente di Sony rilasciata durante il mandato di Jim Ryan come presidente. Anche se lascia la sua creatività nel bel mezzo del suo sviluppo, è molto fiducioso riguardo al suo futuro.

Il pensionato Jim Ryan ha rilasciato una lunga intervista a PlayStation Podcast, durante la quale riassume non solo la sua carriera, ma anche la storia del brand ed esprime la sua opinione sul futuro.

PlayStation 5 sta entrando nella seconda metà della sua vita e finora sono state consegnate ai giocatori 50 milioni di unità. Questo è davvero un risultato forte, ma non è certamente il risultato finale. Tuttavia, Jim Ryan ha già deciso di valutare le prestazioni delle ultime apparecchiature da gioco.

Il Presidente di Sony Interactive Entertainment è molto orgoglioso dei risultati raggiunti finora e ne è convinto La PlayStation 5 potrebbe essere la migliore console di Sony di sempre.

Direi che in questo momento siamo al massimo delle nostre possibilità. PlayStation 5 è sulla buona strada per diventare la nostra console di maggior successo di sempre, in più di un modo. Penso che i giochi e le esperienze offerti da PS Studios siano i migliori che abbiamo mai visto.