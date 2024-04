La madre di quattro figli dice di girare per casa nuda. Un'ondata di odio si riversò su di lei

Carla Bellucci, famosa influencer britannica e madre di quattro figli, ha recentemente suscitato polemiche con la sua onesta confessione. La donna ha detto che esce nuda davanti ai suoi figli, cosa che considera una forma di educazione che include l'apprendimento del corpo umano. – Non ho nulla da nascondere – ha detto Bellucci, citato da thesun.co.uk.

Carla Bellucci è una personalità famosa del mondo dello spettacolo britannico. La star ha appena fatto una sincera confessione riguardo ai bambini rimasti bloccati in un formicaio.

Le persone sono arrabbiate per gli stili genitoriali delle celebrità



La donna ha ammesso di sfilare nuda davanti ai suoi figli e di non vedere alcun problema in questo. Gli piace anche fare il bagno con la figlia di due anni, ma per lei è del tutto normale. -Tutti i miei figli hanno visto le mie foto sexy e non ho nulla da nascondere. Dopotutto, alla fine, per loro sono solo un altro paio di tette, ha detto Bellucci, citato da thesun.co.uk.

La sua confessione ha scatenato un’ondata di critiche sui social media. Gli utenti della rete l'hanno accusata di oltrepassare i confini e di adottare un approccio inappropriato alla crescita dei figli. Ma a Bellucci non interessano le opinioni della critica. Dice che non vuole che i suoi figli crescano pensando che la nudità sia cattiva e proibita e che dovrebbero vergognarsene.