La dura risposta di Hubert Hurkacz. A Parigi giocano sporco con lui

La questione non è nemmeno il fatto che ha dovuto correre fuori dalla pioggia e il ritmo della partita è stato interrotto, ma soprattutto il fatto che correre sotto la pioggia è pericoloso. Un po’ di sfortuna e potresti prendere un raffreddore o addirittura farti male.

I tennisti di questa classificazione hanno alcuni privilegi e uno di questi è che giocano in condizioni leggermente più confortevoli rispetto agli altri. Hurkacz non ha mai avuto un’opportunità del genere.

Qualcuno dirà che sui campi indoor c’era tutta una fila di tennisti più alta del palo. Questo è vero, ma anche i francesi hanno stipato lì le partite dei tennisti, ma non hanno pensato di allungare i giorni delle partite e giocare più partite sui due campi principali in tali condizioni meteorologiche, quando la pioggia ha rovinato i successivi piani di gioco. Non era impossibile, ma non abbiamo mai preso questa decisione.

E tutto il rispetto per Hurkacz, che ha superato tutte le avversità, ha eliminato tre tennisti dal torneo e ha dimostrato che sta maturando come tennista. Né la pioggia, né le pause, né il rinvio delle partite, né gli avversari, e nemmeno il fango, che non gli piaceva in passato, gli hanno impedito di eguagliare il suo miglior risultato a Parigi.

Da diversi mesi è chiaro che Hobi sta subendo una trasformazione non solo nel tennis, ma anche nella personalità. È diventato più eccitabile, schietto, rilassato e grintoso quando necessario. È stato il tennis a farlo rilassare o forse questa apertura ha avuto un effetto sul suo tennis? Questo è sconosciuto. La cosa più importante è che funzioni.

Hubert, mi congratulo con te, amico! Continua a volare per i tuoi sogni!