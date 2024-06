Ho dovuto guardare due volte perché non potevo credere al prezzo di questo set. Il Piano LEGO è probabilmente il modello tecnicamente più avanzato della serie Ideas

Messaggio

vendita

1 giugno 2024, alle 18:31

Il pianoforte della serie Ideas è il primo strumento completamente funzionante realizzato con mattoncini LEGO. L’attrezzatura musicale riprodotta fedelmente è progettata dai fan per i fan e può essere tua per pochissimi soldi.















Fonte immagine: materiale promozionale; LEGO.com IO





La serie LEGO Ideas offre alcuni dei set più interessanti e più grandi creati dai fan del produttore danese. Ha prodotto molti modelli unici e creativi, come edifici famosi, luoghi famosi di film e serie TV, razzi della NASA e persino riproduzioni di dipinti.

Nel 2018, l’utente SleepyCow ha presentato il suo progetto per un pianoforte suonabileIl che ha subito fatto piacere a tutti. È stato in grado di riprodurre ogni dettaglio dello strumento reale, compresi i tasti mobili, i pedali e il coperchio, e l’aggiunta di un motore al modello gli consente di riprodurre musica. Questo set elegante e funzionale è la perfetta combinazione di arte, ingegneria e creatività, E grazie all’offerta su Amazon, potrete acquistarlo in sconto.

Ottieni alcuni pezzi auto-suonabili a un prezzo interessante.

Blocchi davvero interattivi

Il pianoforte a coda LEGO è un modello impressionante dotato di tastiera staccabile a 25 tasti, martelli e smorzatori realistici, pedale regolabile e motore. Grazie all’app LEGO Powered Up puoi azionarlo da solo o automaticamente. Il pianoforte misura 30,5 cm di altezza, 23,5 cm di larghezza e 38,5 cm di profondità.

Fonte: materiale promozionale, LEGO.pl.

Il modello finito sembra fantastico. Senza il senso delle proporzioni, potresti quasi essere indotto a pensare che sia reale. La fase finale dell’assemblaggio consiste nel costruire un sedile che non solo abbia un aspetto molto comodo, ma abbia anche un meccanismo interno accurato che ne consenta il sollevamento e l’abbassamento.

Con o senza spartito puoi suonare praticamente qualsiasi melodia su questi blocchi.

Il leggio è abbastanza grande da contenere qualsiasi smartphone. Dopo aver avviato l’app Powered Up, potrai ascoltare il brano selezionato o riprodurlo tu stesso. Tuttavia, devo notare che la melodia che stai suonando potrebbe perdersi un po’ a causa del suono molto forte del meccanismo del pianoforte.

Il primo set LEGO completamente funzionante è in vendita con stile

Il pianoforte LEGO Ideas 21323 costa PLN 1.899,99 nel negozio ufficiale. Tuttavia, puoi acquistarlo da Amazon per 1.490 PLN, ovvero oltre 400 PLN in meno. Questo set unico è stato rilasciato nel 2020, quindi la sua produzione potrebbe terminare presto.

Fonte: materiale promozionale, LEGO.pl.

Pianoforte LEGO per PLN 1.490 su Amazon.pl.

Quasi 1.500 PLN per 3.600 mattoncini, anche con articoli elettronici, potrebbe non essere un prezzo basso per tutti. Tuttavia, poiché il set è completamente interattivo, non sarà solo un ornamento su uno scaffale che lentamente raccoglie polvere.

Questo articolo non è un articolo sponsorizzato. Il suo contenuto è originale e creato senza alcuna influenza esterna. Alcuni collegamenti nell’articolo sono collegamenti di affiliazione. Cliccandoci sopra non sosterrai alcun costo aggiuntivo e allo stesso tempo sosterrai il lavoro della nostra redazione. Grazie!